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    首頁 > 生活

    百貨公司變講堂 銀髮傳承展專業

    2026/04/16 13:49 記者洪瑞琴／台南報導
    學員們投入參與體適能活動展現滿滿活力與笑容。（南市社會局提供）

    學員們投入參與體適能活動展現滿滿活力與笑容。（南市社會局提供）

    南市鼓勵中高齡長者退休後持續發揮專長、回饋社會，推動「銀髮衣缽相傳計畫」，於台南大遠百成功店舉辦「銀髮衣缽相傳×大遠百城市銀光客廳」活動，長者從服務接受者轉為知識與技藝的傳承者，展現高齡者的專業價值與社會影響力。

    南市社會局長郭乃文、大遠百成功店襄理吳美誼及銀髮人才郭怡蘭昨日帶領19名學員進行活力體操，將百貨商場空間轉化為結合教學與交流的銀髮舞台，現場氣氛熱絡。

    郭乃文表示，首度結合百貨場域推動「城市銀光客廳」，規劃體適能與手作DIY等課程，並由銀髮人才親自授課，強調安全設計與互動學習，讓民眾在實作中促進交流、在體驗中拉近世代距離。不少參與民眾也分享，透過與長者互動，不僅學到實用技能，也重新看見高齡者的活力與創意。

    社會局表示，台南市65歲以上人口已突破38萬人，占比超過20%，邁入超高齡社會。「銀髮衣缽相傳計畫」自2020年推動以來，已招募137位銀髮人才，累計媒合746場以上教學課程，服務人次突破2萬人，同時也設立溪南區松柏中心及溪北區銀髮創齡服務中心，作為學習與交流據點，透過團體學習促進長者社會參及身心健康。

    「銀髮衣缽相傳」活動學員大合影。（南市社會局提供）

    「銀髮衣缽相傳」活動學員大合影。（南市社會局提供）

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