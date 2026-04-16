台灣農遊再獲大獎！宜蘭星源茶園、台南仙湖農場獲世界農業旅遊獎

台南仙湖休閒農場經營者吳侃薔與丁敬純夫婦獲得世界農業旅遊獎的「最佳文化與遺產保育」冠軍。（圖由農村水保署提供）

台灣休閒農業旅遊再度在世界發光，農業部農村水保署表示，由全球農業旅遊聯盟所主辦的「2026世界農業旅遊獎」揭曉，宜蘭星源茶園的黃資婷，以及台南仙湖休閒農場吳侃薔與丁敬純夫婦，分別獲「女性領導力」及「最佳文化與遺產保存」，這是台灣首度獲此2項大獎。

農村水保署近年推動提升台灣休閒旅遊，包含協助業者引進美學，更建立雙語環境，讓國際旅客講英語、日語也會通，台灣農遊也成為國際旅客深度旅遊一定安排的行程，台灣休閒農業旅遊也逐漸被世界看見，農村水保署組長吳菁菁表示，繼2024年宜蘭「少年阿公」方子維在為台灣勇奪首次的「世界農業旅遊獎」後，今年又有台灣休閒農業獲獎，認為這代表台灣農遊正走向世界，將注入更多新的活力，並開拓國際能見度。

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農村水保署表示，「世界農業旅遊獎」2年1辦，是世界農遊中重要的獎項之一，這次獲女性領導力大獎的黃資婷，將原面臨傳承危機的傳統茶園，結合茶文化、生態教育與永續農業，打造深度農遊體驗，旅客可參與採茶及生產，並開發以茶入菜、結合蘭陽平原山海風味的特色茶宴，展現農業與文化創意融合價值。

這次獲得「最佳文化與遺產保存」冠軍的台南仙湖休閒農場，農村水保署表示，該農場傳承百年的「柴焙桂圓」技藝，結合傳統「焙灶寮文化」，將農村文化轉化為可參與、可感受的農遊體驗，還開發出結合咖啡、蜂蜜、龍眼產業發展的食農教育，打造具備在地風土溫度的休閒農遊場。

頒獎典禮預計於6月25日在英國蘇格蘭舉行，農村水保署表示，星源茶園的黃資婷與仙湖農場的共同經營者吳侃薔與丁敬純夫婦都將與會，將會更進一步推廣台灣農業。

宜蘭星源茶園經營者黃資婷獲世界農業旅遊獎的「女性領導力」大獎。（圖由農村水保署提供）

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