宜蘭市呷辦桌4/19開搶 每桌3500元10道菜

宜蘭市「大拜拜呷辦桌」將於5月1日在宜蘭運動公園體育館前舉行，今年由東嶽廟輪值主辦，除舉辦超過400桌饗宴，還有「暗訪夜巡」遶境祈福。（記者王峻祺攝）

宜蘭市年度盛事「大拜拜呷辦桌」，將於5月1日在宜蘭運動公園體育館前舉行，今年由東嶽廟輪值主辦，除有超過400桌的饗宴，還會舉行「暗訪夜巡」遶境祈福，19日早上8點開放訂桌，每桌10道佳餚只要3500元，預計1小時內就會秒殺完售。

今年宜蘭市「幸福平安饗宴」辦桌菜色，由在地著名餐廳凱旋宴會廣場掌杓，推出包括蘭陽蛋酥西魯肉、龍蝦起司三明治、避風塘鮮蟹米糕、砂鍋魚頭沙茶火鍋等10道佳餚，並附贈水果、甜點及飲品。

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宜蘭市長陳美玲說，每桌定價5千元，市公所補助1500元，民眾僅自付3500元，19日上午8點至12點在宜蘭市民活動中心（市公所旁）開放現場訂桌，每人每次最多限訂3桌，總計410桌售完為止。

她說，今年晚會邀請宅男女神安心亞、金曲歌后孫淑媚，還有雙金歌王沈文程及實力派歌手許志豪獻唱，更有來自日本藝文團體帶來氣勢磅礡的表演，活動當天也會設置神尊區，恭請東嶽廟神尊與神將駕臨，讓民眾在品嘗佳餚之際，也能近距離參拜求平安。

宜蘭市「大拜拜呷辦桌」活動歷史悠久，每年吸引大批民眾搶購，依照往年盛況，訂桌前一晚10點，就會有人到場排隊「搶頭香」，隔日一早開賣不到1小時售罄，去年席開370桌，今年因應民眾需求加開40桌。

宜蘭市「幸福平安饗宴」菜色，總計推出包括蘭陽蛋酥西魯肉、龍蝦起司三明治、避風塘鮮蟹米糕、砂鍋魚頭沙茶火鍋等10道佳餚。（記者王峻祺攝）

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