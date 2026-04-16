中華郵政釋出983名職缺 月薪4.1萬～4.6萬元

圖為中華郵政公司。（資料照）

中華郵政公司今年公開甄選職階人員正取983名、備取465名，包括專業職內勤和外勤人員，月薪從4萬1655元到4萬6535元，從5月28日上午10時起，到6月10日下午5時止，採網路報名。

中華郵政公司表示，甄試主要為遞補2027年7月前預期人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員相關法令規定。甄試方式第一試採筆試，並依應試人員第一試成績擇優參加第二試；參加第二試人數為正取名額的2倍。

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職缺包括專業職正取41名、備取21名。需教育部認可的國內外大專以上學校畢業，甄試程式設計等14項類科，月薪4萬6535元（含職務待遇5405元）。

第二是專業職內勤正取506名、備取234名，需高中職以上畢業，甄試櫃台業務等5項類科，月薪4萬1655元（含職務待遇5405元）。第三是專業職外勤正取436名、備取210名，需高中職以上畢業，甄試郵遞業務及運輸業務等2項類科，專任收投、接送工作者月薪4萬3005元（含職務待遇6755元）。

非專任上述工作者月薪4萬1655元（含職務待遇5405元）；另依實際擔任工作的性質及天數，發給兼任駕駛加給，郵遞業務類科每日約95元，全月約2864元，運輸業務類科每日約215元，全月約6444元。

中華郵政公司表示，未來5年預估每年退休人數約1千人左右，過去3年離職率約7％到10％左右，離職原因多以生涯規劃居多。另外，中華郵政公司近5年職階人員甄試錄取率約6％到8%左右，高學歷（碩士、博士生）錄取率約5％到7％，考生是否能錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。

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