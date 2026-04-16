基隆雨港「沒以前常下雨」 10年少了3.4天

基隆號稱雨港，不過下雨的天數有減少。（記者盧賢秀攝）

基隆號稱雨港，一年下200多天的雨，近年民眾感覺「沒以前那麼常下雨」！根據基隆氣象站成立80年的統計資料分析，基隆現在下雨天數比百年前少了1個月，平均每10年減少約3.4天，不過總雨量並沒有減少。

基隆氣象站今天在臉書粉絲專頁指出，基隆「雨港」的傳統印象正在改變？基隆氣象站1947年至去年的觀測資料顯示，基隆的降雨量長期趨勢有微幅減少，平均每10年減少約24毫米，但受颱風、東北季風及梅雨等個案系統影響，每年的降雨量容易出現極端狀況。

請繼續往下閱讀...

至於降雨天數，氣象站數據明確顯示基隆「下雨天數變少」，平均每10年減少約3.4天，以此趨勢推估，相較百年前，基隆降雨日數少1個月。其中，春季減少的降雨天數多達11天，減幅達19%，其次是夏季減少了15.8%。

不過，基隆年平均降雨量仍有近200天，總雨量沒有明顯變少，顯示降雨型態從「頻繁且緩和」轉向「次數少但強度變強」，近年來極端降雨的跡象逐漸提升，2024年10月3日颱風山陀兒襲台，單日降水量達408毫米，創下基隆站史新高紀錄；2025年11月颱風鳳凰單日269毫米，也刷新11月單月累積雨量紀錄。因此在都市規劃、排水設施及防災思維，必須加速升級，以因應未來趨於極端氣候的風險。

基隆雨港常下雨，但現在下雨天數有減少，只是總雨量沒減少。（資料照，記者盧賢秀攝）

基隆號稱雨港，不過下雨的天數有減少。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法