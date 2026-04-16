生命有愛 周大觀全球熱愛生命獎章揭曉

周大觀文教基金會今日舉辦「衝破多障．飛過絕望」活動，公布今（2026）年第29屆全球熱愛生命獎章得主，並同步展開感恩聯展。（圖由周大觀文教基金會提供）

鼓勵逆境中展現生命力量，周大觀文教基金會今（16）日在中正紀念堂舉辦「衝破多障．飛過絕望」活動，公布今（2026）年第29屆全球熱愛生命獎章得主，並同步展開感恩聯展，展期至4月27日，開放民眾免費參觀。

基金會說明，今年持續推動「全球熱愛生命運動」，以「天生我材必有用」為核心理念，尋找來自全球233個國家的生命故事，展現不同文化與背景下的堅韌精神。歷屆得主涵蓋各領域，今年亦包含來自奈及利亞、坦尚尼亞、丹麥、阿曼等國的生命鬥士，預計9月來台交流，分享生命經驗。

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基金會今日也提前頒獎表揚3組台灣代表，包括長年照顧愛滋感染者與無國籍兒童的楊婕妤、來自金門的多障藝術家母子林麗枝與邱聖凱，以及自閉多障藝術家高進宇，肯定其在困境中持續付出與創作的生命歷程。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭指出，楊婕妤自1986年起投入愛滋中途照護工作，40多年來已協助超過2000多名弱勢個案，即使面對社會歧視與搬遷壓力，仍堅持無條件助人，為台灣建立人道照護的重要典範。

林麗枝與邱聖凱以母子攜手突破多重障礙為典型，邱聖凱身兼多項疾病，卻在母親陪伴下走入藝術創作，並取得多張街頭藝人執照，以表演自立自強，翻轉弱勢標籤。高進宇則透過繪畫與世界對話，在母親支持下克服自閉與智能障礙，累計舉辦50多場展覽，逐步走向自立。

基金會創辦人周進華表示，自1997年推動以來，已表揚來自86個國家、487位得主，透過分享生命故事，鼓勵社會看見不同處境中的價值與可能。他也呼籲民眾透過捐贈電子發票等方式支持公益，讓更多生命鬥士被看見。基金會透過獎章表揚與展覽活動，希望凝聚社會善意，讓「生命有愛」的理念持續擴散，為更多處於困境中的人帶來希望與力量。

周大觀文教基金會今日舉辦「衝破多障．飛過絕望」活動，公布今（2026）年第29屆全球熱愛生命獎章得主，並同步展開感恩聯展。（圖由周大觀文教基金會提供）

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