北辰派出所唯一固定停駕點 白沙屯媽祖數十年傳統揭密

白沙屯媽祖鑾駕抵達北港北辰派出所。（記者黃淑莉攝）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香活動，今（16）日上午8點18分進入北港境內，9點20分停駕北港警分局北辰派出所，現場湧入約4、50萬人迎駕，台19線人山人海。白沙屯媽祖路線不固定，停駐駕點無法預測，只有北辰派出所是唯一固定停駕點，拱天宮主委洪文華說，早年白沙屯當地村民會在北辰所等媽祖鸞轎到來，再一起前往朝天宮，因此一直延續至今。

白沙屯媽祖北港進香今日進入第4天，凌晨3點媽祖鑾駕從虎尾天后宮出發，沿著縣道145線一路狂飆，大約9點20分就到達北辰所停駕，包括縣長張麗善率領縣府團隊與立委張嘉郡等人，在現場接駕團拜。

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北辰派出所位在縣道145線與台19線交叉路口，是白沙屯媽祖進香數十年唯一固定的停駕點，清晨4、5點就有信徒、香燈腳在現場等候媽祖鑾駕，根據警方統計9點多周北辰所周邊約有20多萬人，若加上朝天宮周邊，總計約有5、60萬人。

白沙屯媽祖每年固定停靠北辰所，有人說是，早年白沙屯媽祖北港進香時，北辰所附近住戶會在家前設香案恭迎，媽祖鸞轎都會停駕。

對此，洪文華指出，固定停駕北辰所是從以前一直延續下來，當時白沙屯長輩到北港拜拜，會在北辰所等待媽祖鸞轎到來，再一起進到朝天宮，以前早上9點就要到，現在因為隨香人眾多，時間拉長，但媽祖婆沒看時，「人到時就到」再一起進朝天宮。

洪文華表示，固定停駕北辰所多年來一直沒改變，有修改是拜天公時間，以前固定在下午3點後，現在則改為入廟安座休息約30分鐘，準備好供品就開始拜，避免人分散還要浪費時間集合。

另外今年報名人數近46萬人，洪文華說，疏文格式從原本每張寫168名香燈腳姓名，今年改為288名，共計約1600多張，刈火儀式將從今天晚上9點開始，發給在廟內的人一起誦念，預計約需2至3小時，完成後即登轎起駕回程。

白沙屯媽祖北港進香唯一固定的停駕點北港警分局北辰派出所。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善率領縣府團隊在北辰派出所迎接媽祖鑾駕及團拜。（記者黃淑莉攝）

白沙屯媽祖北港進香抵達北港，北辰所前縣道145線、台19線周邊湧入數十萬人。（記者黃淑莉攝）

白沙屯媽祖北港進香抵達北港，北辰所前縣道145線、台19線周邊湧入數十萬人。（記者黃淑莉攝）

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