苗栗教育雙喜臨門 建國國中朱映潼如願「坐縣長大位」

建國國中學生朱映潼（左）向縣長鍾東錦表達希望能坐一坐縣長大位的心願，鍾也馬上請她到縣長室，坐上「縣長寶座」，讓她開心不已。（記者張勳騰攝）

苗栗縣大同國小校長謝美桃，獲教育部今年「推展本土語言傑出貢獻獎」台灣客語個人組殊榮，以及建國國中學生朱映潼，入選教育部「第8屆青少年諮詢會」代表，為全國唯一獲選的國中生；縣長鍾東錦今（16）日接見表揚，肯定謝美桃致力於推動客家文化的貢獻，也期許朱映潼繼續努力，為青少年發聲。朱映潼會後也向鍾東錦表達希望能坐一坐縣長大位的心願，鍾也馬上請她到縣長室，坐上「縣長寶座」，讓她開心不已。

苗縣府教育處指出，謝美桃擔任教職已42年，歷任新開、頭屋、銅鑼及大同國小校長已22年，長期致力推動客語教育不遺餘力。她積極打造「客語生活學校」，結合校訂課程與沉浸式教學，並成立客語文化社團，營造自然使用母語的學習環境，讓學生在課堂、活動及舞台上自信開口說客語。另建置「苗栗縣客語資源中心」及「沉浸式教學資源中心」，並推動幼兒園「客語幼幼闖通關」認證制度，向下扎根母語教育，成果斐然。

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謝美桃表示，獲獎是責任的加重，推動客語文化，是自己的使命，未來會繼續向前行，讓客語扎根、開花。

建國國中8年級朱映潼同學從全國45名入圍學生中脫穎而出，經過層層甄選，入選「第8屆青少年諮詢會」15名代表，不僅為苗栗縣唯一代表，更是全國唯一國中生；朱映潼在面試中展現優異的觀察力與表達能力，針對數位學習、雙語教育及媒體識讀等議題提出具體見解，深獲評審肯定。她平時在舞蹈及國語文競賽亦有優異表現，並曾擔任兒少代表，展現多元能力與公共關懷。

學校師長稱許她有禮貌、待人謙虛，懂得感恩，憑自己的實力入選，相當難得。朱映潼則說，她以身為苗栗子弟為榮，未來將以自身累積的經驗，替青年少年發聲。

苗栗縣大同國小校長謝美桃（右）榮獲教育部今年「推展本土語言傑出貢獻獎」台灣客語個人組殊榮，以及建國國中學生朱映潼（左）入選教育部「第8屆青少年諮詢會」代表，為全國唯一獲選的國中生，為苗栗爭光。（記者張勳騰攝）

苗栗縣大同國小校長謝美桃（右3）榮獲教育部今年「推展本土語言傑出貢獻獎」台灣客語個人組殊榮，以及建國國中學生朱映潼（左3）入選教育部「第8屆青少年諮詢會」代表，縣長鍾東錦（右4）接見表揚。（記者張勳騰攝）

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