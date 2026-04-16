亞洲同志運動會4/30起高雄登場 將吸15國2200人參與盛會

2026高雄亞洲同志運動會暨 LGBT+運動文化節，將於4月30日至5月4日首度在高雄舉辦。（記者許麗娟攝）

「2026高雄亞洲同志運動會暨 LGBT+運動文化節」將於4月30日至5月4日在高雄登場，今（16）日在駁二浪際舉辦活動記者會，屆時將有超過15國逾2200人報名參加14項賽事，同時向國際宣告台灣已準備好迎接全球目光。

亞洲同志運動已舉辦25屆，曾3度在台舉辦，並首度移師高雄舉行，主辦的台灣同志運動發展協會指出，這不只是一場體育競技賽事，更是一個結合運動、文化與人權倡議的國際平台，透過運動作為共同語言，讓來自不同國家、性別認同與文化背景的人都能被尊重與看見，同時也讓世界看到台灣在性別平權上的努力與成果。

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今年運動賽事有籃球、排球、沙灘排球、羽球、桌球、網球、游泳、徑賽，匹克球、足球、健美、排舞、國標、保齡球共14項，只要不反同、不分年齡層都能報名並參與盛會。

賽事之餘，亦將結合多元藝文展演、城市觀光與彩虹市集、 國際論壇，特別是「夜之王國」系列活動，將串聯國際DJ、表演者與藝人，打造亞洲指標性的多元文化夜間品牌。

今日記者會除了找來台灣男團VERA開場演出，同時公布多項亮點活動，擁有60萬粉絲追蹤的同志網紅范成章，將為連續3天的「夜之王國」揭開序幕；電音天后謝金燕將於5月1日擔任壓軸演出，並有國際知名DJ、Drag Queen登台獻藝，新世代網紅陳天兵亦將親臨現場共襄盛舉。

除此之外，由藝人eLynn陳箴引言的粉紅經濟論壇，特別邀請知名網紅黃小愛及程威銘醫師等各領域代表，共同探討創作自由與多元文化發展，深化社會對性別議題的關注與對話。

藝人eLynn陳箴（左起）、黑潮視崛主理人 Vic、亞洲同志運動聯盟主席祁家威 、同運會理事長賴文偉、高雄亞同運執行長楊智群、主持人倪暄，邀請民眾一同參與這場亞洲多元共融的活動。（記者許麗娟攝）

亞洲同志運動聯盟主席祁家威手拿著高雄熊，透過活動將讓高雄的夜晚成為亞洲最具代表性的多元文化舞台。（記者許麗娟攝）

健美也將是亞洲同志運動會的比賽項目之一。（記者許麗娟攝）

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