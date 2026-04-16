台南鳳梨飄香韓國 黃偉哲訪平澤行銷「台南甜」

台南市長黃偉哲（右）向平澤市民介紹台南鳳梨。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲今（16）日率團回訪韓國平澤市，會晤平澤市長鄭長善（정장선）並受邀出席當地年度盛事平澤花朵郊遊慶典，雙方攜手推廣台南鳳梨，透過城市交流拓展農產國際市場，提升台南品牌能見度。

黃偉哲致詞時以韓語「安妞哈些呦」（韓語你好）向民眾問候，拉近距離，他表示，台南與平澤情誼深厚，今年1月雙方已簽署農特產品交流備忘錄，兩市同為農業重鎮，但氣候條件不同，台南屬熱帶、平澤屬溫帶，此次特別帶來香甜多汁的台南鳳梨，盼讓平澤市民品嘗來自台灣的美味，也誠摯邀請韓國朋友造訪台南，體驗美食與四季水果魅力。

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活動現場熱鬧非凡，不僅有幼兒園戶外教學團體，也吸引民眾賞花拍照，會場設有多個農特產品攤位，台南是唯一來自平澤以外的城市展攤，格外吸睛。黃偉哲親自示範鳳梨削皮秀，流暢手法讓現場驚呼「好神奇！」民眾與小朋友試吃後紛紛直呼好吃，成功打響「台南甜」形象。

南市農業局表示，鳳梨在華人文化中象徵「旺來」，寓意好運與興旺，跨國交流不僅是農產行銷，更傳遞祝福與情誼，未來也將持續深化與平澤合作，推動台南鳳梨與平澤梨雙向交流，開拓更多國際通路。

平澤花朵郊遊慶典於當地農業生態園區舉行，至今已邁入第8年，滿園花海成為市民休憩賞景的重要場域。今年初鄭長善曾率團訪問台南，除簽署農產交流備忘錄外，也出席台韓農產食品經貿論壇，為雙邊農業合作奠定更穩固基礎。

現場展示用機器削皮秀引發驚嘆。（台南市府提供）

平澤市長鄭長善（左2）也向黃偉哲市長（右2）介紹平澤大梨。（台南市府提供）

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