為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南鳳梨飄香韓國 黃偉哲訪平澤行銷「台南甜」

    2026/04/16 13:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲（右）向平澤市民介紹台南鳳梨。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右）向平澤市民介紹台南鳳梨。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲今（16）日率團回訪韓國平澤市，會晤平澤市長鄭長善（정장선）並受邀出席當地年度盛事平澤花朵郊遊慶典，雙方攜手推廣台南鳳梨，透過城市交流拓展農產國際市場，提升台南品牌能見度。

    黃偉哲致詞時以韓語「安妞哈些呦」（韓語你好）向民眾問候，拉近距離，他表示，台南與平澤情誼深厚，今年1月雙方已簽署農特產品交流備忘錄，兩市同為農業重鎮，但氣候條件不同，台南屬熱帶、平澤屬溫帶，此次特別帶來香甜多汁的台南鳳梨，盼讓平澤市民品嘗來自台灣的美味，也誠摯邀請韓國朋友造訪台南，體驗美食與四季水果魅力。

    活動現場熱鬧非凡，不僅有幼兒園戶外教學團體，也吸引民眾賞花拍照，會場設有多個農特產品攤位，台南是唯一來自平澤以外的城市展攤，格外吸睛。黃偉哲親自示範鳳梨削皮秀，流暢手法讓現場驚呼「好神奇！」民眾與小朋友試吃後紛紛直呼好吃，成功打響「台南甜」形象。

    南市農業局表示，鳳梨在華人文化中象徵「旺來」，寓意好運與興旺，跨國交流不僅是農產行銷，更傳遞祝福與情誼，未來也將持續深化與平澤合作，推動台南鳳梨與平澤梨雙向交流，開拓更多國際通路。

    平澤花朵郊遊慶典於當地農業生態園區舉行，至今已邁入第8年，滿園花海成為市民休憩賞景的重要場域。今年初鄭長善曾率團訪問台南，除簽署農產交流備忘錄外，也出席台韓農產食品經貿論壇，為雙邊農業合作奠定更穩固基礎。

    現場展示用機器削皮秀引發驚嘆。（台南市府提供）

    現場展示用機器削皮秀引發驚嘆。（台南市府提供）

    平澤市長鄭長善（左2）也向黃偉哲市長（右2）介紹平澤大梨。（台南市府提供）

    平澤市長鄭長善（左2）也向黃偉哲市長（右2）介紹平澤大梨。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播