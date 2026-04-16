百年瑪陵國小翻轉成功，公辦民營實驗教育獲特優肯定。（圖由福智文教基金會提供）

曾面臨廢校危機的百年老校基隆市瑪陵國小，在導入實驗教育後成功翻轉。福智文教基金會與校方合作10年，帶領學校轉型為北北基首所公辦民營實驗學校，評鑑獲得「特優」，並被選定為「全校性正向行為支持」示範基地，近日舉辦成果發表會，師生及家長齊聚，見證10年轉型成果。

瑪陵國小校長董蕙萍表示，學校能從困境中翻轉，仰賴市府、基金會、社區與家長的共同支持。福智文教基金會也指出，未來將持續深化實驗教育發展，讓孩子在多元環境中學習成長。

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福智文教基金會說明，瑪陵國小擁有百年歷史，曾因礦業興盛而有500多名學生，但隨著產業沒落與人口外移，一度面臨招生不足的困境，2012年起，學校與福智文教基金會合作，逐步推動轉型；2015年配合「實驗教育三法」通過，決議轉型為公辦民營實驗學校，並自2016年由基金會承辦，開啟校務新頁。

福智文教基金會表示，轉型過程以生命教育為核心，結合石獅山、礦場遺址與溪流生態等在地資源，發展特色課程，透過工作坊與課程會議，逐步建構以品德與生命教育為主軸的教學內容，將孝親、尊師、關懷生命與環境等價值融入課程，形成完整學習架構。

此外，董蕙萍說明，學校在教學設計上強調自主探究學習，透過不同年級的學習策略，培養學生問題解決能力，逐步建立學習方法與自我成長能力，同時導入聯合國永續發展目標，發展「小小導覽員」等活動，強化學生與在地的連結，情緒教育議題則結合社會情緒學習，透過提問與討論，引導學生學習表達情緒與尊重他人。

百年瑪陵國小翻轉成功，公辦民營實驗教育獲特優肯定。學生熱衷主動式學習，在自主探索課程善用電腦學習。（圖由福智文教基金會提供）

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