白沙屯媽祖來新豐池和宮作客！ 桃竹苗「三神合境海陸巡安賜福」5/3見

新屋天后宮媽祖文化祭「三神合境海陸巡安賜福」活動，新豐池和宮表示，5月3日3神將自池和宮徒步遶境到坡頭漁港，再海巡至桃園永安漁港。（記者廖雪茹攝）

2026桃園新屋天后宮媽祖文化祭，將展開1場「三神合境海陸巡安賜福」活動！參與盛會的新竹縣新豐池和宮管委會表示，5月3日新屋媽、池府王爺、白沙屯媽祖3神將在新豐鄉內進行車巡遶境，接續自池和宮徒步遶境到坡頭漁港，再海巡至桃園永安漁港，歡迎眾善信士踴躍參加、與神同行。

池和宮管委會總幹事許進村表示，桃園市新屋區天后宮的年度宗教盛事「媽祖文化祭」，結合海陸巡禮與多項傳統儀式，池和宮近年來每年都熱烈參與。作為紅毛港濱海的守護神「黑面池府王爺」，今年即將迎請1位重量級的貴客-白沙屯拱天宮媽祖，作客媽預計4月25日到5月5日進殿駐蹕，「雙神坐鎮・媽祖作客池和宮」，殊勝緣分千載難逢！

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許進村表示，桃（新屋媽）、竹（池府王爺）、苗（白沙屯媽）三方管委會並進一步發展為「三神合境海陸巡安賜福」活動，預計5月1日到3日舉行，其中重頭戲在5月3日星期日。當天上午8點到9點30分，新屋媽、池府王爺、白沙屯作客媽3神，將在新豐鄉內進行車巡遶境，路線從新庄路、建興路、新興路、泰安街、康泰路、康樂路、松柏林路、永寧路、新市路、新庄路、池府路，歡迎沿線居民敬備香案。

5月3日當天，池和宮管委會將舉行媽祖誕辰祝壽祈福慶典，預計10點30分展開媽祖保佑虔行，媽祖神轎將徒步近3公里遶境，經新豐村、坡頭村、普元佛道院到坡頭漁港；中午在漁港會有饗平安福食，並舉行淨港祈福法會，預計下午1點30分展開海上巡安到桃園永安漁港。

許進村說，媽祖與王爺信仰在台灣沿海地區發展已逾百年，早期先民渡海來台，多仰賴媽祖庇佑平安，而王爺則肩負鎮煞驅邪的角色，兩者相輔相成，逐漸形成海陸並行的信仰體系。今年新屋媽祖、白沙屯媽祖與池府王爺聯合遶境，對地方而言深具特殊意義，不僅是神明巡安，更是跨區域情誼的展現。

新豐池和宮主祀「黑面池府王爺」，為紅毛港濱海地區的守護神。（記者廖雪茹攝）

新豐鄉坡頭漁港（記者廖雪茹攝）

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