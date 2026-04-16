獨角仙、五色鳥繁殖季登場！ 大溝溪淨山X生態縱走明起報名

環保局推動「守護山林溪，臺北揪同行」系列活動。（圖由台北市環保局提供）

台北市環保局將於5月1日上午9點，在內湖區大溝溪生態治水園區舉辦「大溝溪淨山X生態縱走」活動，除持續號召各界以實際行動守護自然環境外，更結合專業生態導覽，深化環境教育內涵。報名從4月17日中午12點起至4月29日下午6點止，於「台北市無圍牆環境教育博物館」網站開放線上報名，共100個名額，額滿提早截止，活動當天完成淨山並繳回裝備者，可獲得超商禮券50元1張。

環保局表示，大溝溪生態治水園區為北市重要自然教育與親山步道場域，兼具生態保育與休憩功能，5月適逢獨角仙與五色鳥繁殖季，且還有一生只開一次花的「百年草」龍舌蘭。該場活動結合「淨山行動」與「生態導覽」，由專業講師帶領市民沿途淨山並解說豐富的動植物生態，讓民眾在身體力行守護環境同時，能深化對自然的認識與感動。環保局表示，凡參與本活動將核發3小時環境教育時數。

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環保局今年推動「守護山林溪，台北揪同行」系列活動。3月由文山區及萬華區公所率先辦理淨山（溪）活動，獲得市民熱烈響應，參與民眾在撿拾廢棄物的過程中，深刻體認隨意棄置垃圾對環境造成的影響。4月11日由松山慈惠堂與大安、松山、信義、南港4區公所，共同辦理2026台北母娘文化季淨山健行，吸引458位志義工及民眾參與。

另，為養成民眾自備環保杯習慣，以及鼓勵於生活中落實節能減碳，當日參加活動的民眾，攜帶電費單至活動攤位，成功登錄環保局「淨零拚轉型 節電3%獎百萬」活動，可獲精美小禮品1份，自備環保杯可至飲料BAR免費領取飲料。

環保局將於5月1日上午9點，在內湖區大溝溪生態治水園區舉辦「大溝溪淨山X生態縱走」活動。（圖由台北市環保局提供）

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