高雄城市光廊走過26年 8月起二度改造

高雄中央公園城市光廊，已有26年歷史。（記者葛祐豪攝）

有26年歷史的高雄中央公園城市光廊，將於今年8、9月起二度改造；議員期盼能真正升級，成為市區的新亮點。

2001年啟用的城市光廊，曾是高雄夜間觀光與藝文活動的重要指標，後來於2014年首度改造，但近年逐漸沒落。議員黃文益近期現勘後發現，多處步道、設施損壞，涼亭與長椅甚至遭遊民長期占用，要求市府盡速修繕硬體設施。

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高雄市工務局長楊欽富表示，將盡速修復破損步道與設施，並配合警察局處理遊民問題。針對城市光廊改造，他強調已編列600萬規劃設計費，工程總預算約5、6千萬，預計今年8、9月發包，工期半年以上。

公園處昨（15）日晚在苓雅區田西等15里聯合活動中心，舉辦「城市光廊景觀改造公民參與說明會」，根據規劃，透過多層次植栽與開放平台，將提供行人休憩、散步、集會的友善環境，也適合市集、展演或教育導覽等多元用途；燈光變化可能為數位藝術或光電裝置，並結合科技與創意設計，提升夜間活動的安全與美感；另採用開放式的遮棚設計，保留原生樹種與綠地，並將草地平台與座椅融為一體，形成可坐臥休憩的空間。

出席的市議員湯詠瑜說，期待改造後的城市光廊，成為中央公園的新亮點，串聯高雄人的故事與感情，創造更多美好的記憶；市議員黃文益強調，目前仍有不少細節需要再精進，他期盼城市光廊不只是改善，而是真正升級，打造更具魅力與活力的城市空間，也遺憾市長陳其邁任內，恐無法見到城市光廊的重生。

市議員郭建盟認為，燈光設計與相關設施規劃，應納入後續維護與管理，避免未來因設備老化、維修不易，反而削弱景觀改造的成果；此外也應思考如何強化中央公園與周邊商圈的串聯，特別是大立與原大統商圈之間的動線連結與人流引導，帶動地方經濟與人流活絡。

城市光廊長椅遭遊民占用。（記者葛祐豪攝）

城市光廊景觀改造說明圖。（記者葛祐豪翻攝）

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