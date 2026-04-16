食農、家庭關係與情緒教育帶進課堂 教育部鼓勵教師創新教學

教育部鼓勵教師創新教學，將食農教育、代間教育、社會情緒學習議題融入，並表揚傑出教案。（圖由教育部提供）

把食農、家庭關係與情緒教育帶進課堂，教育部今（16）日公布114學年度「食農教育、代間教育、社會情緒學習」教案徵選結果，從創新教學設計中選出7件優秀作品，展現教師如何將抽象議題轉化為具體課程，為學習注入更多生活連結與情感溫度。

教育部國教署副組長張硯凱表示，這次徵選聚焦「食農教育」、「代間教育」與「社會情緒學習」三大議題，投稿件數創新高，涵蓋11個學習領域，連特殊教育教師也踴躍參與，顯示議題融入課程的多元可能。透過評選，最終選出7件具代表性的教案，展現教學現場的創意與實踐力。

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台北市立重慶國中教師劉晉豪設計「食在好『豬』意：國產豬肉的探索之旅」食農教育課程，從日常餐桌經驗出發，帶領學生認識國產豬肉的品種、部位特性與料理應用，並結合非洲豬瘟等相關議題，引導學生關注農業與食品安全，課程運用數位工具，並設計桌遊與料理實作活動，讓學生透過實作學習理解支持國產農產品與珍惜食物資源的重要性。

新竹縣員東國中教師林聖智及彭小晏，跨域合作以「我的阿公阿婆怎麼這麼可愛」為主題，以連結、理解、溝通與參與為架構的代間教育課程，從祖孫互動調查出發，結合影音與情境演練，協助學生理解世代差異，學習溝通技巧，增進家庭關係。

此外，社會情緒學習有2件作品入選，高雄市光武國小教師呂瓊萱、胡曉芬、周雅玲設計「閱讀引光，行動成武—SEL五力的學習旅程」，將SEL五大核心能力融入高年級綜合活動課程，以小說「記恨家族」為媒介，小說作者張友漁細膩描繪AI世代的家庭破碎與成長創傷，引導學生從自我覺察逐步發展同理他人與行動實踐的能力。

另一件作品為新竹縣立六家高中國中部老師簡羽謙設計「停—想—做：翻轉衝動迴路的社會情緒學習行為介入課程」，針對情緒困擾學生設計具體學習活動，透過辨識生理警訊、五指呼吸與認知調整等方式，協助學生練習情緒調節與衝動控制。

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