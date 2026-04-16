為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市廢棄旅舍外牆燈管掉落 民憂學童行經好危險

    2026/04/16 12:59 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市少年街附近有廢棄旅舍外牆燈管掉落，恐釀公安疑慮，也影響學童上放學安全，網友發文籲市府趕緊處理。（取自網路Threads貼文）

    新竹市少年街附近有廢棄旅舍外牆燈管掉落，恐釀公安疑慮，也影響學童上放學安全，網友發文籲市府趕緊處理。（取自網路Threads貼文）

    新竹市有讀者投訴指稱，位在少年街及市立棒球場附近，已多年未營業的一棟旅舍外牆，近期因風大，常有玻璃燈管從天而降，情況驚悚，恐有砸傷人風險，但市府派員來勘查後只用三角錐圍著就算交差了事，但周邊有民富國小及西門國小學童行經，嚴重影響學童的安全，且每天人來人往不少，難道要等出事，市府才有作為？

    市府都發處表示，有關位於少年街的福岡Hotel建築物，經民眾反映已多年未營業，其招牌及建築物外牆出現剝落情形，影響行人通行安全。市府已依《建築法》第77條第1項規定，通知建築物所有權人及使用人，應負維護建築物合法使用及其構造與設備安全之責，若未依規定辦理者，將依同法第91條規定處理。

    都發處說明，考量該處鄰近國小，為學童重要通學路徑，前述情形已涉及公共安全疑慮，市府今天（16日）已先行拆除招牌，防止掉落物危及行人安全。此外，為確保拆除作業安全，市府施工前會規劃相關安全維護措施，避開上學及上班尖峰時段施作，降低對周邊交通的影響。也提醒用路人小心並避開該路段。

    新竹市少年街附近有廢棄旅舍外牆燈管掉落，恐釀公安疑慮，也影響學童上放學安全，網友發文籲市府趕緊處理。（取自網路Threads貼文）

    新竹市少年街附近有廢棄旅舍外牆燈管掉落，恐釀公安疑慮，也影響學童上放學安全，網友發文籲市府趕緊處理。（取自網路Threads貼文）

    新竹市少年街附近有廢棄旅舍外牆燈管掉落，恐釀公安疑慮，也影響學童上放學安全，網友發文籲市府趕緊處理。（取自網路Threads貼文）

    新竹市少年街附近有廢棄旅舍外牆燈管掉落，恐釀公安疑慮，也影響學童上放學安全，網友發文籲市府趕緊處理。（取自網路Threads貼文）

    新竹市少年街附近有廢棄旅舍外牆燈管掉落，恐釀公安疑慮，也影響學童上放學安全，網友發文籲市府趕緊處理。（取自網路Threads貼文）

    新竹市少年街附近有廢棄旅舍外牆燈管掉落，恐釀公安疑慮，也影響學童上放學安全，網友發文籲市府趕緊處理。（取自網路Threads貼文）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播