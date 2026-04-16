竹市廢棄旅舍外牆燈管掉落 民憂學童行經好危險

新竹市少年街附近有廢棄旅舍外牆燈管掉落，恐釀公安疑慮，也影響學童上放學安全，網友發文籲市府趕緊處理。（取自網路Threads貼文）

新竹市有讀者投訴指稱，位在少年街及市立棒球場附近，已多年未營業的一棟旅舍外牆，近期因風大，常有玻璃燈管從天而降，情況驚悚，恐有砸傷人風險，但市府派員來勘查後只用三角錐圍著就算交差了事，但周邊有民富國小及西門國小學童行經，嚴重影響學童的安全，且每天人來人往不少，難道要等出事，市府才有作為？

市府都發處表示，有關位於少年街的福岡Hotel建築物，經民眾反映已多年未營業，其招牌及建築物外牆出現剝落情形，影響行人通行安全。市府已依《建築法》第77條第1項規定，通知建築物所有權人及使用人，應負維護建築物合法使用及其構造與設備安全之責，若未依規定辦理者，將依同法第91條規定處理。

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都發處說明，考量該處鄰近國小，為學童重要通學路徑，前述情形已涉及公共安全疑慮，市府今天（16日）已先行拆除招牌，防止掉落物危及行人安全。此外，為確保拆除作業安全，市府施工前會規劃相關安全維護措施，避開上學及上班尖峰時段施作，降低對周邊交通的影響。也提醒用路人小心並避開該路段。

新竹市少年街附近有廢棄旅舍外牆燈管掉落，恐釀公安疑慮，也影響學童上放學安全，網友發文籲市府趕緊處理。（取自網路Threads貼文）

新竹市少年街附近有廢棄旅舍外牆燈管掉落，恐釀公安疑慮，也影響學童上放學安全，網友發文籲市府趕緊處理。（取自網路Threads貼文）

新竹市少年街附近有廢棄旅舍外牆燈管掉落，恐釀公安疑慮，也影響學童上放學安全，網友發文籲市府趕緊處理。（取自網路Threads貼文）

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