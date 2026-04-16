南屯市場抓漏8年抓不到 天花板照漏水 挨批「又要丟下屆市長」

何文海質疑盧市府南屯市場漏水抓漏快8年竟都抓不到。（何文海提供）

台中市南屯市場是地方人氣市場，但在地市議員何文海嘆，南屯市場天花板年久失修，每逢雨季，外面下雨、市場內也下雨，攤商反映漏水多年，盧市府年底都快卸任，抓漏竟然抓了快8年，還抓不到漏水處，痛斥台中市長盧秀燕只會發物調券、辦購物節，花大錢做摸彩，無視民眾日常的菜市場經濟環，「問題難道又是要丟給下屆市長」；經發局長張峯源指出，多年來一直有查漏，允近日再與議會前往會勘。

何文海指出南屯菜市場攤商長期向他反應，屋頂會漏水，只要一下雨，就是外面下雨，裡面也下雨，無法正常營業，攤販受苦，來買東西的消費者也痛苦，他已經多次反應市府，甚至辦過會勘，但市府官員就是來看一看，看完就沒有下文，考察過其他縣市知名公有市場改造讓人很羨慕，反觀南屯市場，光屋頂漏水高達數十處，竟一拖8年無法解決，真的讓人無法接受。

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何文海指出，過去南屯市場雖進行景觀美化及施作廁所，但經費全來自中央補助200萬，台中市府只會把大家不要的焚化爐等設施丟到南屯，但南屯人日常需求的南屯市場維護完全不看在眼裡，攤販無奈「難道只能期待下任市長嗎」。

張峯源指出，將陪同何文海再到南屯市場會勘，並評估是否加裝冷氣。

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