為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南屯市場抓漏8年抓不到 天花板照漏水 挨批「又要丟下屆市長」

    2026/04/16 13:02 記者蘇孟娟／台中報導
    何文海質疑盧市府南屯市場漏水抓漏快8年竟都抓不到。（何文海提供）

    何文海質疑盧市府南屯市場漏水抓漏快8年竟都抓不到。（何文海提供）

    台中市南屯市場是地方人氣市場，但在地市議員何文海嘆，南屯市場天花板年久失修，每逢雨季，外面下雨、市場內也下雨，攤商反映漏水多年，盧市府年底都快卸任，抓漏竟然抓了快8年，還抓不到漏水處，痛斥台中市長盧秀燕只會發物調券、辦購物節，花大錢做摸彩，無視民眾日常的菜市場經濟環，「問題難道又是要丟給下屆市長」；經發局長張峯源指出，多年來一直有查漏，允近日再與議會前往會勘。

    何文海指出南屯菜市場攤商長期向他反應，屋頂會漏水，只要一下雨，就是外面下雨，裡面也下雨，無法正常營業，攤販受苦，來買東西的消費者也痛苦，他已經多次反應市府，甚至辦過會勘，但市府官員就是來看一看，看完就沒有下文，考察過其他縣市知名公有市場改造讓人很羨慕，反觀南屯市場，光屋頂漏水高達數十處，竟一拖8年無法解決，真的讓人無法接受。

    何文海指出，過去南屯市場雖進行景觀美化及施作廁所，但經費全來自中央補助200萬，台中市府只會把大家不要的焚化爐等設施丟到南屯，但南屯人日常需求的南屯市場維護完全不看在眼裡，攤販無奈「難道只能期待下任市長嗎」。

    張峯源指出，將陪同何文海再到南屯市場會勘，並評估是否加裝冷氣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播