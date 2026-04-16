排除連作障礙還省工 台南農改場研發自走式蒸汽消毒機

台南農改場研發的自走式土壤蒸汽消毒機，可將消毒效果深入到土壤深層。（台南農改場提供）

農作物連作時經常因病害產生障礙，最後影響產量跟品質，因此農民過去都必須靠大量人力消毒翻土，隨農業勞動力缺乏與提高環境意識，農業部台南農改場研發自走式土壤蒸汽消毒機，可將蒸汽打入土壤深層，提高效率還減少人力，大幅改善連作障礙。

設施作物長期連續栽培，容易造成土壤中病原菌累積及有害物質堆積，進而引發連作障礙，導致作物生長勢衰弱，影響產量與品質，台南農改場場長陳昱初表示，過去農民多是用傳統蒸汽方式，但蒸汽只能作用在土壤表面，導致消毒效果不彰，該場研發「自走式土壤蒸汽消毒機」，採用蒸汽釘管直接將蒸汽導入土壤深層，使土壤能迅速升溫並維持高溫環境，可有效抑制土壤病原菌、地下害蟲跟雜草種子，直接排除連作障礙。

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台南場將該消毒機應用於設施桔梗作物，經蒸汽處理的植株生長勢明顯優於未處理區，台南場表示，該自走機採履帶式自走設計，以電力驅動，減少噪音跟空污，並具備無線遙控操作功能，可於設施環境中靈活行走，作業時僅需1至2人即可完成；試驗結果顯示，蒸汽處理後土壤酸鹼值、有機質及主要養分含量均維持穩定，對土壤理化性質影響有限；土壤微生物族群雖在處理初期暫時降低，但經一段時間後可逐漸恢復。

陳昱初表示，該自走機主要是設計在平地的溫室設施使用，因此多種植在坡地、也常遇到連作障礙的薑田等就較難適用，該技術已成果移轉給民間廠商，一台機器價格約30萬元，已申請農糧署農機性能測定，待通過測定後，農民購買就可申請農機補助。

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