大甲媽遶境彰化縣交通疏導管制曝 彰市併排停車一律開罰

大甲媽經過彰化市民生地下道時萬人空巷，周邊交通管制。（資料照）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香17日起駕，預計18日進入彰化縣境；回程於23日從雲林縣進入彰化縣溪州鄉，預計24日深夜從彰化市天后宮起駕返回鎮瀾宮安座，彰化縣警局今天（16日）公布交通管制措施，呼籲用路人務必配合，尤其進香遊客於彰化市區路邊禁止併排停車，以免影響用路人通行，經勸告不聽者一律開單告發。

縣警局指出，18日大甲媽由大度橋進入彰化市時，大度橋南端至金馬路口將封閉南下車道，南下車流改道往彰興路至金馬東路再接中山路；由茄苳路穿越金馬路時，建國北路至彰美路口將封閉；金馬路南向改道由建國北路接中山路南下，北向改道由永安街或彰美路接三民路、中山路北上。晚間過民生地下道時，地下道東西端全線封閉，屆時車輛改道由金馬路行駛，另三民路與中民街口、三民路與和平路口、中正路與民生路口管制車輛，改道往建國南路、中正路、中山路。

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遶境進入彰化市區期間，中山路南下車輛可改由中山路、金馬路口接金馬路往中華西路，至中央路轉往台1線、國道1號彰化交流道或續行彰水路。

返程部分，23日大甲媽由雲林縣西螺大橋進入彰化，西螺大橋封閉，中山路與彰水路口管制車輛進入，改道行駛溪州大橋；駐駕奠安宮期間，北斗鎮光華街至中正路口封閉管制，車輛避免進入北斗市區。24日遶境至員林市福寧宮時，民權街至靜修路口封閉，車輛改道行駛中正路。24、25日進入彰化市區期間，車輛可改道行駛中山路、中央路、中華西路、金馬路等外圍道路。

大甲媽進入民生地下道前，周邊道路都封閉管制。（資料照）

彰化市區改道圖。（圖由警方提供）

彰化市中山路3段交通疏導改道路線圖。（圖由警方提供）

西螺大橋回程管制圖。（圖由警方提供）

天后宮回程管制圖。（圖由警方提供）

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