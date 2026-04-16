高雄HI-END音響大展登場 「真樂迷」陳其邁下午也要參觀

主辦單位包下圓山飯店97間獨立展房，展出專業音響。（記者葛祐豪攝）

高雄市電器公會主辦的「高雄HI-END音響大展」，今（16日）上午起一連4天，在高雄圓山飯店登場，特別包下97間獨立展房展出，匯集233個國際品牌。據了解，「真樂迷」高雄市長陳其邁預計今天下午也將前往參觀。

為確保最佳參觀品質，今年全數由專業音響廠商參展，展出內容囊括歐、美、日進口音響品牌、台製品牌、串流音樂、兩聲道系統、家庭劇院、黑膠CD及投影機等。

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高雄市電器公會表示，圓山飯店2樓有多間頂級家庭劇院展示，滿足更多發燒友對於劇院體驗的沉浸感，無論是世界短焦智慧雷射電視輕鬆投放150吋大畫面、或高鮮顯色4K投影機、多聲道環繞劇院系統等，都以更寬敞12坪起的劇院展示房重磅展演。

展覽期間於17日、18日將規劃6場音樂與音響主題講座，邀請爵士樂電台主持人蘇重、金革唱片音樂總監林伯杰、奇美博物館提琴顧問鍾岱廷、廣播《古典啟示錄》主持人賴偉峯、音響論壇總編輯劉漢盛，及U-Audio音響共和國總編輯郭漢丞等人擔任講師，分享音樂鑑賞與音響應用等專業觀點。

高雄市長陳其邁今天沒有公開行程，據了解，他今天下午預計將前往會場參觀。陳其邁本身也聽音樂，堪稱是「真樂迷」，他曾表示在閒餘時間享受音樂，是他從大學到現在一輩子的興趣，每年音響大展他都會來，了解技術的突破創新，讓他更享受音樂生活。

高雄HI-END音響大展是南台灣樂迷年度盛事。（記者葛祐豪攝）

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