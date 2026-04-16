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    首頁 > 生活

    惠蓀林場賞螢季4/17登場 星光票只要50元

    2026/04/16 12:31 記者張協昇／南投報導
    惠蓀林場蓀夜賞螢導覽活動，帶領遊客體驗綠光閃閃的夢幻螢河美景。（廖智安老師提供）

    惠蓀林場蓀夜賞螢導覽活動，帶領遊客體驗綠光閃閃的夢幻螢河美景。（廖智安老師提供）

    隨著春末夏初到來，惠蓀林場一年一度的賞螢季明（17日）登場，林場夜間可見螢火蟲點點飛舞，在幽暗靜謐林間閃爍著綠光的夢幻景象，每週五、週六晚間並將舉辦免費導覽解說，下午4點半入園的星光票只要50元，邀請民眾前來感受火金姑自然生態的浪漫魅力。

    惠蓀林場表示，園區內以「茶道」及「收費站周邊」為主要賞螢地點，因水源豐沛、環境自然純淨、棲地條件良好，成為螢火蟲重要的棲息場域，每晚7點至8點是最佳觀賞時段，免費導覽解說，將由專業志工老師帶領遊客認識螢火蟲種類、生態習性與棲地保育觀念，讓賞螢不僅是視覺享受，更是一場深入了解自然的生態學習之旅。

    惠蓀林場指出，螢火蟲被視為重要的環境指標生物，象徵著良好的生態品質，林場園區步道平穩好走，適合長輩與親子夜間漫步，一同來深入了解森林中的微光故事，體驗森林夜間的寧靜與魅力，惟也提醒民眾，螢火蟲對環境干擾相當敏感，賞螢時請避免使用手電筒直射或以強光照射螢火蟲，並降低聲響干擾，共同維護珍貴的生態資源與棲地環境。

    惠蓀林場環境自然純淨、棲地條件良好，成為螢火蟲重要的棲息場域。（記者張協昇攝）

    惠蓀林場環境自然純淨、棲地條件良好，成為螢火蟲重要的棲息場域。（記者張協昇攝）

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