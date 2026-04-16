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    首頁 > 生活

    屏縣大專青年公部門暑期工讀305名額 4/20起報名、月薪2.95萬元

    2026/04/16 11:56 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣大專青年公部門暑期工讀今年釋出305個職缺，歡迎符合資格學生踴躍報名。（資料照，圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣大專青年公部門暑期工讀今年釋出305個職缺，歡迎符合資格學生踴躍報名。（資料照，圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣政府今年再度推出「大專青年公部門暑期工讀計畫」，28個局處共釋出305個工讀名額，邀請青年走進公部門、搶先體驗職場生活，不只賺取薪資，更能為未來職涯提前布局，4月20日上午9時至4月24日下午5時受理網路報名，工讀期間7月1日至8月31日，今年月薪提升至2萬9500元，讓青年在學習之餘，也能兼顧經濟需求。

    屏東縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，縣府長年推動暑期工讀計畫，持續為青年打造多元職場體驗機會。透過實際參與公部門業務，學生不但能了解政府運作，也能培養職場溝通、團隊合作及問題解決能力，讓「打工」升級為「職涯練功」。

    今年各局處推出多項特色計畫，內容橫跨行政服務、國際交流與創意行銷等領域。傳播暨國際事務處的「涉外事務職場教育計畫」，讓學生有機會參與外賓接待與國際交流，培養國際視野；萬丹戶政事務所推出「幸福戶政．貼心服務」影片製作計畫，邀請學生參與戶政形象影片拍攝，透過影像呈現戶政服務內容與政策宣導，讓民眾更貼近戶政業務，同時也讓青年從實作中學習影像企劃與公共溝通技巧。

    勞青處說明，該計畫採線上報名方式，學生須至「屏東青航站」註冊會員並填寫志願，最多可選填3個職缺，5月30日面試，屏北場設於縣立大同高中活動中心，屏南場則於枋寮高中辦理，讓學生提前體驗真實求職面試流程。相關簡章及職缺資訊，可至勞動暨青年發展處官方網站、臉書粉絲專頁及屏東青航站查詢。

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