「鄭習會」後夏立言至龍潭高中演講恐涉統戰 議員魏筠質疑以MOU包裝統戰入校

國民黨前副主席夏立言15日到桃園市龍潭高中演講。（圖由民進黨桃園市議員魏筠提供）

國民黨前副主席夏立言昨（15）日下午受邀到桃園市龍潭高中專題演講，民進黨桃園市議員魏筠今（16）日質疑，「鄭習會」後，夏立言緊接著在桃園校園裡現身，難道只是巧合？她批評市府不但對夏立言進入校園舉辦演講一事缺乏掌握，甚至可能「統戰入校」？王明鉅回應，初步了解夏的演講主題「與大使一同遊世界」，「乍看沒有問題。」

魏筠今天上午在市議會定期會市府體育局工作報告議程質詢時，就此事向副市長王明鉅表達嚴正質疑，魏筠指出，國民黨主席鄭麗文與中共領導人習近平「鄭習會」甫結束，夏立言曾於2023年與中共統戰高官王滬寧會面，並且屢次於中共軍演擾台等關鍵時機執意訪中，儘管夏剛卸任黨職，依然是立場鮮明且高度爭議的紅統人物。

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魏筠表示，夏立言藉由「社團法人對外關係協會」舉辦校園演講，該協會是否披著和桃市府簽訂MOU（合作備忘錄）包裝，名正言順地把高度爭議的「政治退將」送進校園進行意識型態的灌輸？

魏筠除要求市府追查此事，並向市長張善政喊話，強調教育不該是政治角力的籌碼，更不該成為統戰的後門，市府應重視本次事件；王明鉅允諾會向校方了解這場演講的舉辦詳情。

針對與中共互動密切的國民黨前副主席夏立言到龍潭高中演講，民進黨桃園市議員魏筠（左）質詢時，向副市長王明鉅（右）表達嚴正質疑「統戰入校」。（圖由魏筠提供）

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