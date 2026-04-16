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    首頁 > 生活

    會計師等專技人員考試日程出爐 新設植物診療師類科

    2026/04/16 11:45 記者林曉雲／台北報導
    考試院院會今日通過，專技人員高考會計師、不動產估價師等考試日程。（圖由考試院提供）

    考試院院會今日通過，專技人員高考會計師、不動產估價師等考試日程。（圖由考試院提供）

    會計師等專技人員考試日程出爐，考試院院會今（16）日通過，今（2026）年專門職業及技術人員高等考試會計師、不動產估價師、專利師、民間之公證人及植物診療師等5類科，將於8月15日至17日同步在台北、台中及高雄3考區舉行。

    考試院指出，這次考試涵蓋多項專業證照，其中植物診療師考試為新設類科，係配合2024年8月7日施行的「植物診療師法」，自去年起首度辦理，透過國家考試選拔專業人才，建立制度化培育機制，除了有助於提升植物保護與病蟲害防治專業，也將強化植物防疫檢疫及高風險農藥使用管理，回應農業生產與環境安全需求。

    考試院表示，5類科考試的應考資格、應試科目、題型及成績計算方式，均依各類考試規則辦理，確保選才標準一致且具專業性。相關應考須知將於5月8日公布，並於5月12日至21日開放報名，採網路報名方式辦理。

    考試院提醒，考生須依規定完成報名程序，並留意各項資格與文件要求，以免影響應試權益，有意報考者可至國家考試網站查詢詳細資訊，及早規劃準備時程。

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