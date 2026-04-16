日月潭台灣好行電動巴士上路 打造低碳環湖旅程

日月潭台灣好行環湖線電動巴士即日起上路。（圖由日管處提供）

日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）為實踐永續低碳旅遊，宣布台灣好行日月潭環湖線電動巴士即日起正式啟動，以純電動行駛的大客車，串聯水社綜合商場、玄光寺、慈恩塔、伊達邵碼頭及文武廟等核心景點，讓旅客無需頻繁換乘或煩惱停車問題，以最輕鬆、環保的方式遊覽日月潭。

此外，「日月潭好行主題網」也成功取得無障礙網站標章，網頁在視覺設計上強化文字與背景的對比度，所有圖片內容也提供替代文字，具備鍵盤操作能力，讓身心障礙族群或相關輔具使用者，都能透過手機或電腦輕鬆查詢即時公車動態、路線規劃及景點資訊，享受「資訊無障礙」的智慧便利。

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日管處指出，日月潭不僅為台灣最具國際能見度風景區，更在去年通過複核，再次取得Green Destinations（GD）國際銀質證等級，遊客來到日月潭，不僅能搭乘環湖線輕鬆穿梭各景點，更可結合自行車環湖、搭乘高空纜車或乘船遊湖，以路、海、空、全方位視角感受日月潭之美。

日管處強調，隨著各項設施與數位服務的不斷更新，不論是全家大小出遊、或是行動不便的旅客，都能在日月潭享受安全、舒適且無礙旅程，歡迎民眾多加利用大眾運輸工具，規劃一場輕鬆自在的日月潭之旅。

日月潭台灣好行環湖線電動巴士，串聯文武廟等核心景點。（記者張協昇攝）

日月潭台灣好行環湖線，採用純電動大客車。（記者張協昇攝）

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