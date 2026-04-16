聚焦AI素養與實務 國教院協助校長引領校園數位轉型

國教院舉辦AI世代中小學校長專業成長研習工作坊，協助校長引領校園數位轉型。（國教院提供）

AI快速進入校園，但多數學校準備好了嗎？面對生成式人工智慧衝擊教學與校務治理，校長的數位領導能力成為關鍵。國家教育研究院日昨舉辦「AI世代中小學校長專業成長研習工作坊」，邀集全國中小學校長參與，聚焦如何在AI時代帶領學校完成數位轉型與教學創新。

國教院院長林從一表示，國教院成立15年以來，持續推動以專業研究支持教育決策，並積極推動人工智慧及數位學習相關研究，近年結合教育平台推動「精準教育AI助（家）教」計畫，透過數據分析技術掌握學生於數位學習環境中的行為模式與學習歷程，逐步建構以學習者為中心之精準教育支持體系，國教院將持續推動數據驅動之精準教育，深化AI於教學與決策之應用，打造以學習者為核心的教育新模式。

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教育部政次張廖萬堅及全國中小學校長協會理事長陳清義等人出席工作坊，張廖萬堅強調中央政策與教育現場緊密連結，共同推動教育創新。

國教院副院長蔡明學發表「數位世代中小學校長AI教育素養指引2.0」，說明校長在AI時代應具備的關鍵能力與領導思維；國立台中教育大學校長郭伯臣以國際趨勢為例，分析AI在中小學教育的應用方向，協助校長掌握全球發展並思考在地推動策略。

此外，工作坊也聚焦實務經驗，邀請Apple台灣教育團隊分享全球教育科技發展觀察，說明數位工具如何促進教學創新與學生參與；另由台北市志清國小分享數位轉型經驗，從課堂應用到校園整體規劃，提供具體操作模式。

國教院指出，校長作為學校發展核心，不僅需回應政策與社會變遷，也須帶領教師專業成長、整合科技資源，打造創新學習環境，透過此次研習，從政策理解到實務應用，逐步建立AI時代的教育領導視野。

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