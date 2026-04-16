南科奇美醫院工程發現史前遺留 啟動搶救發掘

台南市文資處邀請專案小組，前往南科奇美醫院新建工程出土的史前文化遺留現場會勘。（記者劉婉君攝）

南科奇美醫院於去年3月動土新建，近期發現部分陶片等史前文化遺留，台南市文化資產管理處邀集專案小組前往會勘，文資處今表示，將啟動緊急搶救發掘，以兼顧文化資產保存與工程安全。

該案基地鄰近石頭埔疑似遺址，過去南部科學園區開發期間，即曾進行考古調查與發掘，出土大湖文化相關遺留與墓葬，顯示該區具有豐富史前文化內涵。奇美醫院在動工前，已主動委託考古專業團隊進行施工監看，文資處也已依相關規定，協助開發單位儘速啟動後續處理程序。

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台南市文化資產管理處表示，該新建工程於3月25日在開挖地下室過程中，發現史前文化遺留與灰坑出露，開發單位隨即依《文化資產保存法》第57條規定停工，並於3月27日通報主管機關。經專案小組現地會勘評估，出露的史前文化層長約3公尺，且有向未開挖區域延伸的情形，具相當研究價值，考量現場擋土支撐條件及雨季將至，可能影響公共安全，決議採取緊急搶救發掘措施。

文資處指出，史前文化遺留主要集中於局部工區，完成緊急搶救發掘後即可恢復施工，整體工程仍可依原開發計畫推進，對南科醫療建設進度影響有限。

文資處強調，此次採取的搶救發掘方式，將在確保安全前提下，完整記錄與保存珍貴史前文化資訊，同時降低對整體工程進度的影響。

南科奇美醫院新建工程工地近期發現部分陶片等史前文化遺留，將啟動緊急搶救發掘。（文資處提供）

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