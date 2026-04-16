學生自傷通報倍增 全教產籲擴大全國支持網絡

學生自傷通報倍增，全教產今日呼籲擴大全國支持網絡。（圖由全教產提供）

校園心理健康危機升高，全國教育產業總工會今（16）日指出，根據教育部統計，2024年各級學校通報學生自殺、自傷案2萬0271人次，較2016年的1155人次暴增17.5倍，顯示青少年心理健康問題日益嚴峻，呼籲教育部應儘速啟動跨部會整合，建構各縣市青少年精神醫療與教育支持系統。

全教產表示，當學生出現憂鬱、焦慮、自傷風險或拒學等狀況時，家庭與學校往往面臨「治療與學習無法兼顧」的困境，孩子一旦進入醫療體系，學習容易中斷，回到校園後也缺乏穩定銜接機制，成為長期存在的制度缺口。

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全教產建議參考台北市與台北榮總合作的「向日葵學園」模式，透過日間病房結合教育資源，讓學生在接受治療期間仍可持續學習，並在病情穩定後逐步銜接回原校，降低中斷學習與中輟風險。

全教產指出，該模式透過醫師、心理師、社工與特教教師等跨專業合作，提供兼顧治療與教育的過渡場域，讓學生維持基本學習節奏與社會互動，然而目前此類資源仍集中於少數地區，難以滿足全國需求。

全教產強調，中央部會已有合作基礎，教育部曾函請衛福部提供跨部會規劃建議，衛福部也表達可協助連結地方資源，顯示政策推動已有共識，接下來應加速轉化為具體制度與資源配置。

此外，全教產也提醒，未來政策不應只偏重醫療端，而應建立分級支持機制，從校內輔導、特教服務到社區心理衛生與醫療體系，形成完整網絡，依學生需求進行轉介，避免過度醫療或資源錯置，對家長而言，隱私保障與回校適應同樣關鍵，制度設計應強化個資保護與反歧視機制，讓學生在接受治療後，能在友善環境中逐步回歸校園。

全教產理事長林蕙蓉表示，孩子不該在治療與受教之間二選一，政府應建立一套同時支持治療、學習與復學的制度，讓學生在最需要幫助時能被接住，順利走回校園。

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