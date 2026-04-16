北一女儀隊傳學姐妹制爭議 苗博雅驚訝「當年並沒有」

北一女樂儀旗隊多次參與國慶大典等重要活動，卻被爆料有不成文的學姐學妹制。（資料照）

近日有北一女儀隊學生在網路社群平台提及隊內存在不成文的學姐學妹制，出現一些不合理的現象，包括學妹被要求以「高跪姿」聆聽學姊講話，或練習超時導致無法吃午餐等，引發熱議；北一女校友、台北市議員苗博雅表示，看到內容很驚訝，有些嚴苛的要求是她就讀時所沒有的，也有儀隊隊員留言附和「那時也都沒有那些奇怪的規定」。

苗博雅在Threads上發文提到，社群上看到有學妹分享所謂北一女儀隊的各種規定，看了內容很驚訝，其中有很多項嚴苛的要求，是她讀北一女時完全沒有的。有人說，現在的高中校園，有許多學長姐制的規定，例如「低頭閉眼」等等對學弟妹嚴苛的要求。而當學弟妹有質疑，會有人說這是傳統，一代傳一代都要遵守。

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苗博雅說，事實上，她讀北一女的時候，沒有這些規則。不知道後來這些新規則是何人在何時發明？她認為，不必用「傳統」來包裝不合理的規則，或當贊成的理由，因為這不是傳統。她的發文下有人留言說，「就算是傳統，也有改善空間」，還有人說她也是儀隊隊員，「那時也都沒有那些奇怪的規定」。

北一女校方也出面回應表示，網路社群言論的資訊來源與內容尚待查證，校方不便就個別貼文內容進行評論或回應；若有社團學生向校方反映相關問題，校方了解後會予以關心並進行處理。

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