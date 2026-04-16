TOEFL ITP獎學金最高1.2萬 助攻學生強化學術英語

2026 TOEFL ITP獎學金計畫啟動，鼓勵學生強化英語能力，提升學術成果的國際能見度。（忠欣公司提供）

在高等教育國際化趨勢下，英語能力已成為學術競爭的重要門檻。為協助大專學生強化學術英語能力，TOEFL ITP台灣區總代理忠欣公司今（16）日表示，連續第3年推動「TOEFL ITP測驗－高等教育學術研究獎學金計畫」，即日起開放申請至今年10月8日截止。

忠欣公司說明，該計畫以「語言能力結合學術實力」為核心，設立「研究計畫組」與「國際發表組」兩大類別，鼓勵學生從研究執行到國際發表，逐步提升英語學術應用能力。其中，研究計畫組提供30名、每名新台幣1萬元獎助，對象為獲國科會補助並完成成果報告的大專學生；國際發表組提供10名、每名1.2萬元，鼓勵學生以英文在國際期刊或研討會發表論文並擔任第一作者。

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忠欣公司表示，英語能力已從過去的「加分項目」轉變為「基本能力」，無論閱讀文獻、撰寫論文或參與國際會議，都需要具備良好英語基礎。為協助學生檢視自身英語程度，本計畫要求申請者須在2026年10月8日前取得有效TOEFL ITP成績（不接受TOEFL iBT）。TOEFL ITP測驗可評估聽力、文法與閱讀理解能力，作為申請獎學金與提升學術英語的重要依據，5月和6月將開設Level 1數位測驗場次，部分大學也提供校園考試機會，建議學生及早規劃。

忠欣公司指出，該計畫亦開放在台就讀的外籍學生申請，歷屆得獎者包含來自香港、印尼、馬來西亞、越南等地學生，展現台灣高教的多元與國際化，透過語言與研究能力並進，期望協助更多學生跨越語言門檻，讓研究成果走向國際，提升台灣學術能見度。

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