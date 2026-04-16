台灣戲曲學院爆疑似食物中毒！37生送醫 校方道歉

針對爆發疑似食物中毒事件，台灣戲曲學院已啟動4項應變措施。（台灣戲曲學院提供）

台灣戲曲學院爆發疑似食物中毒事件，校方今天回應，已啟動包括醫療協助與家長聯繫、落實法定通報與配合疫調、預防性停餐與全面環境清消、強化衛生管理與衛教宣導等4項緊急應變機制，未來將依據調查結果檢討相關機制並適時對外說明。

對於疑似食物中毒事件，校方今天發聲明表示，對受影響之學生、家長及社會各界的關心致上誠摯的歉意。並強調學校始終將學生的健康與安全視為最優先考量，事件發生後已於第一時間啟動校園緊急應變機制。

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經校方統計，學校內湖校區高職以下住宿學生人數共376人，自4月15日凌晨1時起至下午6時止，共有37名學生出現感冒嘔吐、腸胃不適等症狀。在老師及相關人員接獲訊息後，於第一時間協助學生送醫，並通知家長接回就醫，或由校方進行隔離安置，同時持續密切追蹤學生的後續健康恢復情形。

聲明提到，後續校方已依循食物中毒事件處理標準作業程序，接獲訊息後第一時間即向教育部完成校安通報，並同步通報轄區台北市衛生主管機關。校方亦於15日下午主動配合台北市衛生局內湖區健康中心到校進行後續調查與採檢。確切事件成因仍待衛生單位進一步檢驗確認，現階段不作任何推測，但凡涉及學生健康安全，必定以最嚴謹、最負責任的態度面對。

而為確保校園食品安全，學校餐廳目前已暫時停止運作，並立即展開全面性的環境清消作業 。在完成相關消毒及安全檢視前將暫停供餐；停供期間，學生餐點將改由學校統一訂購符合食品安全標準之外部餐食，以維持學生正常用餐需求並降低潛在風險。

此外，校方也已著手強化校內衛生管理與各項食安措施，並持續進行學生健康追蹤 。同時，全面加強校內衛教宣導，提醒學生落實用餐前後洗手與個人自主衛生管理。

校方表示，將持續全力配合衛生機關的調查作業，未來將依據檢驗與調查結果，全面檢視並改善相關供餐與管理機制。若有最新確認之資訊，將適時主動向外界說明，以昭公信。

針對爆發疑似食物中毒事件，台灣戲曲學院已啟動4項應變措施。（台灣戲曲學院提供）

針對爆發疑似食物中毒事件，台灣戲曲學院已啟動4項應變措施。（台灣戲曲學院提供）

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