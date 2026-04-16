教育部大專女培營20多屆逾6千人參與 今年報名至5/21

培養女性領導者，教育部大專女培營邁入第23屆，前總統蔡英文也曾出席活動分享和鼓勵。（圖由教育部提供）

前總統蔡英文、副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君等都是非常傑出的女性，為強化女性領導力培育，教育部「大專女學生領導力培訓營」邁入第23屆，累計培育超過6000名學員，今（2026）年將於7月至8月在北、中、南3區辦理3天2夜營隊，即起報名至5月21日止，每場限額80名，全程免費參與，鼓勵30歲以下大專女學生跨出舒適圈，培養領導與決策能力。

教育部青年發展署科長呂松青表示，女培營的活動受到高度關注，在台灣女孩日交流會中，前總統蔡英文與副總統蕭美琴皆曾出席勉勵，激發學員對領導與公共參與的思考。

請繼續往下閱讀...

今年以「青春啟航 女孩領航」為主題，透過課程與實作，引導學生探索自我與未來方向，課程設計規劃6大核心模組，涵蓋團隊合作、情緒管理、人際溝通、問題分析、危機處理、生涯規劃及國際視野等，並結合互動演練，強化學員在決策、溝通與風險應變等實務能力，培養具備永續思維的新世代女性領導人才。

呂松青表示，其中的「女性典範沙龍」為歷屆亮點單元，邀請來自不同領域的女性分享職涯經驗，包括領犬員、戰鬥機維修官、防爆偵查員及中油船隊大副等，透過多元職涯故事，打破性別刻板印象，拓展學生對未來職涯的想像空間。此外，營隊也安排企業參訪，讓學員近距離觀察女性在科技、餐旅及產業現場的領導角色與挑戰。

呂松青指出，透過課程與實務並重的設計，期盼培養學員面對挑戰的「柔韌力」，在多變環境中建立自信與行動力。未來也將持續透過此類培訓機制，強化女性公共參與與社會影響力。今年營隊報名即起至5月21日截止，採線上報名方式，額滿為止。

培養女性領導者，教育部大專女培營邁入第23屆。（圖由教育部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法