2026桃園客家桐花祭18日登場 交管一次看

桃園大溪十一指古道的桐花近日陸續開出雪白桐花。（記者李容萍攝）

「2026桃園桐花祭」將於4月18日至5月9日浪漫登場，開幕式「桐花童話開幕式暨伯公祭儀」，4月18日上午9點在桃園客家文化館舉辦，龍潭警分局當天在周邊實施彈性交通管制，並開放龍潭區中正路三林段（民生路口至民族路口）雙向紅、黃線停車，請民眾多加利用。

市府客家事務局主辦桐花祭主打「賞桐Give Me Five」接力玩法，打造「童話桐花遊樂園」主視覺，邀請兒童樂團J HALL、魔術和泡泡表演，搭配手作桐花粄和粢粑、小小祭伯公漢服等專屬體驗，並盤點出楊梅、龍潭、蘆竹、大溪、龜山等5區共13條賞桐秘境，主場活動4月18、19日在桃園市客家文化館起跑，緊接著4月25日到5月9日由5區接力舉辦「桐樂會」。

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客家局公布13條賞桐秘境，包括大溪區大艽芎古道、十一指古道、齋明寺古道、永福龍山寺步道；龍潭區小粗坑古道、三坑鐵馬道、桐花一號、桃園市客家文化館；楊梅區甲古道（東森山林步道）、楊梅故事園區（張芳杰校長故居前）；蘆竹區五酒桶山步道、羊稠坑步道；龜山區長庚養生文化村。

龍潭警分局長施宇峰提醒遊客，桐花祭開幕當天，車輛可以停放在客家文化館地下收費停車場及館後的公園收費停車場，活動期間請配合指揮管制，並利用開放路段停車，勿任意違規停放，前往會場多利用大眾運輸工具，並使用行人穿越設施，切勿違規穿越道路，另請注意孩童交通安全，共同維護活動期間周邊交通安全及秩序。

桃園客家文化館園區的桐花近日陸續開出雪白桐花。（記者李容萍攝）

2026桃園客家桐花祭18日登場，龍潭警方祭出交通管制呼籲民眾安全停車與遵守指揮。（警方提供）

桃園客家文化館園區的桐花近日陸續開出雪白桐花。（記者李容萍攝）

2026桃園客家桐花祭18日登場，龍潭警方祭出交通管制呼籲民眾安全停車與遵守指揮。（警方提供）

「2026桃園桐花祭」即將於4月18日至5月9日浪漫登場。（記者李容萍攝）

2026桃園客家桐花祭18日登場，龍潭警方祭出交通管制呼籲民眾安全停車與遵守指揮。（警方提供）

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