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    首頁 > 生活

    糗！高市議員問「雄碳幣」 5局處首長無人知

    2026/04/16 10:50 記者葛祐豪／高雄報導
    邱于軒（右）詢問研考會主委陳博洲（左）何謂雄碳幣。（記者葛祐豪翻攝）

    邱于軒（右）詢問研考會主委陳博洲（左）何謂雄碳幣。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市推動數位低碳獎勵機制的雄碳幣，可以兌換高雄幣，議員邱于軒今（16）日在議會質詢時，先後點名5位局處首長，詢問「什麼是雄碳幣？」結果竟沒人知道。

    邱于軒今天質詢時，先點名政風處長歐建智問說「什麼是雄碳幣？有沒有用過？」歐答說他不清楚；接著又點名民政局長閻青智、人事處處長康人方、法制局長王世芳、行國處處長張硯卿等人，都說不知道。

    邱于軒對著研考會主委陳博洲酸說，資料是在高雄市數位市民的網頁，寫著「雄碳幣可以兌換高雄幣」；陳博洲回答說，雄碳幣是配合中央環境部的政策，去推廣生活減碳，邱于軒反問「你有在推廣嗎？連局處長都不知道」，她呼籲高雄的淨零碳排不要淪為口號。

    根據網頁說明，雄碳幣是高市府推動的數位低碳獎勵機制（隸屬高雄數位市民平台），透過完成日常減碳任務，如搭乘大眾運輸、蔬食飲食、使用環保杯獲取，可兌換為「高雄幣」並折抵iPASS MONEY消費或換取超商商品。主要在鼓勵市民參與生活減碳，落實淨零碳排。

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