雪霸App升級！整合玉山、太魯閣 登山安全一手掌握

今年國家公園署以「雪霸入園App」為基礎將系統改版提升為「國家公園登山APP」，服務範圍擴大至玉山、太魯閣及雪霸等3座高山型國家公園。（圖由雪管處提供）

雪霸國家公園管理處開發「雪霸入園App」廣受山友下載使用，今年國家公園署以該App為基礎將系統改版提升為「國家公園登山APP」，服務範圍擴大至玉山、太魯閣及雪霸等3座高山型國家公園，整合更多元的功能與資訊，歡迎民眾下載使用，進一步保障國家公園內登山安全。

雪管處表示，「雪霸入園App」於2018年開發，已累計超過4萬人次下載使用，以往入園登山總要帶著紙本入園證明進行報到，耗時又不環保；該App能直接下載許可證並透過GPS定位進行「空中報到」與「離園簽退」，統計已省下約20萬張紙的列印，減少林木的砍伐，為永續環保及山林保育盡一份心力，既節能環保又節時方便。

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雪管處指出，新款「國家公園登山App」可同步支援Android與iOS平台，並整合玉山、太魯閣與雪霸等3座高山型國家公園各項登山資訊，提供了空中報到及離園、求救、報平安、下載步道地圖及入園許可證等功能，如遇緊急狀況，民眾可按一鍵發送GPS座標的求救訊息或平安簡訊給緊急連絡人，快速通報位置，可縮小救援範圍，提升救援成功機率，讓遠方的家人或留守人更安心；另外也新增即時訊推播功能，民眾可以在山區可即時收到國家公園所發布的颱風、管制入園、氣候路況等各項訊息，即時因應。

雪管處表示，為推廣使用新款的「國家公園登山App」，即日起特別舉辦「下載國家公園登山APP抽好禮活動」，凡於5月15日前於雪霸國家公園臉書粉專活動貼文留言，並Tag2位好友，即可參加抽獎活動。

新款「國家公園登山App」新增即時訊推播功能。（圖由雪管處提供）

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