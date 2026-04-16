北市性平教育日系列活動登場 多元體驗建立尊重與同理

響應教育部「420性別平等教育日」，台北市教育局規劃系列活動4月17日起開跑，以「愛麗絲的覺醒」為主題，象徵學生在提問中看見差異、理解多元，並反思既有性別框架與人際互動，活動結合線上體驗與線下活動。（圖由北市教育局提供）

響應教育部「420性別平等教育日」，台北市教育局規劃系列活動4月17日起開跑，以「愛麗絲的覺醒」為主題，象徵學生在提問中看見差異、理解多元，並反思既有性別框架與人際互動，活動結合線上體驗與線下活動，以及性平電影院活動等。教育局表示，性別平等教育強調尊重差異，並延伸至反霸凌與拒毒等議題，培養正向互動與自我保護能力，落實安全友善校園。

教育局表示，系列活動由4月17日於台北市立動物園辦理的性平線上遊戲體驗活動打頭陣，結合PaGamO線上學習平台，以「愛麗絲的覺醒」設計3波任務挑戰；透過闖關機制與情境任務，引導學生理解差異、辨識性別刻板印象，培養批判思考能力，並學習自我保護與尊重他人。除現場體驗外，4月15日至6月16日也開放學生線上參與，擴大學習參與，活動融入「性別平等」、「反霸凌」及「拒毒」3大主題。

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4月19日於和平籃球館舉行「樂儀旗飛揚，多元共綻放」樂儀旗舞活動，展現多元共融精神，並設置性平主題攤位供民眾互動體驗，將尊重差異轉化為具體行動；4月20日性別平等教育日當日辦理性平電影院活動，放映《動物方城市2》，透過不同物種角色設定與社會分工，隱喻社會中對性別與身分的刻板印象與標籤化現象，引導學生理解偏見的形成及其影響，思考自我認同與社會期待關係，進而學習尊重多元、建立平等互動與同理他人的能力。

此外，教育局也透過性別平等教育校園巡迴展、「穿丹寧，反性侵」宣導及校園影展《你好，我是漢娜》等延伸活動，也結合圖書館辦理主題書展、桌遊體驗、手作活動及親子閱讀等多元參與形式，透過閱讀與互動，讓學生及民眾在生活情境中認識性別議題，進一步理解身體自主、尊重差異與多元共融的重要性。

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