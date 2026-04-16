2026客家時尚獎即起徵件 總獎金超過百萬元

「2026客家時尚獎Hakka Fashion Awards」開放徵件，即日起至5月10日止，首獎獎金高達新台幣35萬元，總獎金超過百萬元。（圖由台北市客委會提供）

「2026客家時尚獎Hakka Fashion Awards」即日起至5月10日止開放徵件。台北市客家事務委員會主委吳文德表示，這次《客家時尚獎》以《後生文學獎》作品為創作靈感，邀請18歲以上服裝設計師踴躍參與，將文學元素與永續材料、二手衣料結合創作服飾，展現台北都會客家文化的獨特魅力。首獎獎金高達新台幣35萬元，總獎金超過百萬元。

這次競賽主題為「衣起傳承・織見未來」。其中，「衣起傳承」象徵客家族群珍惜物資的文化，期望透過服飾設計將這份精神延續並融入日常生活；「織見未來」則呼應當前科技創新及永續設計的潮流，鼓勵設計師結合智慧材質、數位展演和循環設計理念，推動傳統文化在現代持續演變與創新。

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吳文德提到，今年賽制首度突破以往學生組與社會組的限制，鼓勵跨世代設計交流。決賽暨頒獎典禮將由專業評審團評分，選出金獎1名、銀獎1名、銅獎1名、新秀獎5名、人氣獎2名及評審團特別獎1名。這次《客家時尚獎》更邀請國際知名服裝設計師潘怡良擔任總策展人，並由模特兒出身的客籍演員温昇豪擔任代言人，與客籍歌手林芯儀共同替活動揭開序幕。

客委會說明，林芯儀身上服裝由潘怡良設計，創作靈感來自2024後生文學獎圖文創作兒童組的優選作品「客家風情」，希望透過時尚設計轉譯青年世代對文化記憶與身份認同的再詮釋，整體作品以深藍色調與編織結構為基礎，把文學中的敘事性轉化為服裝的視覺語言，讓身體成為承載文化與故事的媒介。

本屆代言人温昇豪認為，客家文化給人的印象，是踏實、內斂，但同時具有韌性與力量。温昇豪表示，這次的競賽主要以後生文學為創作靈感，後生就是客語中年輕人的意思；後生文學獎已經辦超過10年，蒐集很多客家小說、散文創作，這次將文學融合時尚，相信會有更大發揮空間。

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