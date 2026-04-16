誰是老鼠屎？定點清運不是垃圾場 彰化和美清潔隊不忍了

彰化縣和美鎮嘉寶里的晨間垃圾清運場地，由里長去商借私人土地，清潔隊強調「垃圾不落地」，民眾不能把垃圾丟在地上就跑。（和美清潔隊提供）

彰化縣推動垃圾分類新制以來，和美鎮成績有目共睹，但嘉寶里的晨間定點清運差點就要取消，原來本來清運點是里長向地主商借，卻被民眾半夜來偷丟垃圾，讓地主不願再借，最後只好再換地點。和美清潔隊強調，新收運點已有錄影監控，違規將開罰最高6000元！

和美清潔隊長葉木樹表示，和美鎮垃圾車的清運方式多元，除了沿路收運以外，還有夜間定點，也有白天郵輪式定點收運，而嘉寶里就是每天上午8點10分到8點20分，也就是會停在固定地點10分鐘，方便民眾來倒垃圾。

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葉木樹指出，由於嘉寶里原有清運地點，這是里長去跟地主借來的，本來地主也是一片好意，給民眾方便，但卻有人是半夜或是一早出門上班就來丟垃圾，讓地主不堪其擾而終止商借。還好後來有找到其它地點，也是里長去借來的私人土地。

葉木樹強調，私人土地願意提供給垃圾車來停放10分鐘收垃圾，民眾應該是提前來等垃圾車，不是把垃圾丟了就走，因為「垃圾不落地」原則不變。因此，未來如果錄影監控發現有民眾違規丟放垃圾，將依照廢棄物清理法開罰，最高可罰6000元，絕不寬貸。

彰化縣和美鎮垃圾清運方式多元，以沿線收運為主。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣和美鎮嘉寶里的晨間垃圾清運場地，由里長去商借私人土地，清潔隊強調「垃圾不落地」，民眾不能把垃圾丟在地上就跑。（和美清潔隊提供）

彰化縣和美鎮嘉寶里的晨間垃圾清運場地，由里長去商借私人土地，清潔隊強調「垃圾不落地」，民眾不能把垃圾丟在地上就跑。（和美清潔隊提供）

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