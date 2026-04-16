為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    誰是老鼠屎？定點清運不是垃圾場 彰化和美清潔隊不忍了

    2026/04/16 10:37 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣和美鎮嘉寶里的晨間垃圾清運場地，由里長去商借私人土地，清潔隊強調「垃圾不落地」，民眾不能把垃圾丟在地上就跑。（和美清潔隊提供）

    彰化縣和美鎮嘉寶里的晨間垃圾清運場地，由里長去商借私人土地，清潔隊強調「垃圾不落地」，民眾不能把垃圾丟在地上就跑。（和美清潔隊提供）

    彰化縣推動垃圾分類新制以來，和美鎮成績有目共睹，但嘉寶里的晨間定點清運差點就要取消，原來本來清運點是里長向地主商借，卻被民眾半夜來偷丟垃圾，讓地主不願再借，最後只好再換地點。和美清潔隊強調，新收運點已有錄影監控，違規將開罰最高6000元！

    和美清潔隊長葉木樹表示，和美鎮垃圾車的清運方式多元，除了沿路收運以外，還有夜間定點，也有白天郵輪式定點收運，而嘉寶里就是每天上午8點10分到8點20分，也就是會停在固定地點10分鐘，方便民眾來倒垃圾。

    葉木樹指出，由於嘉寶里原有清運地點，這是里長去跟地主借來的，本來地主也是一片好意，給民眾方便，但卻有人是半夜或是一早出門上班就來丟垃圾，讓地主不堪其擾而終止商借。還好後來有找到其它地點，也是里長去借來的私人土地。

    葉木樹強調，私人土地願意提供給垃圾車來停放10分鐘收垃圾，民眾應該是提前來等垃圾車，不是把垃圾丟了就走，因為「垃圾不落地」原則不變。因此，未來如果錄影監控發現有民眾違規丟放垃圾，將依照廢棄物清理法開罰，最高可罰6000元，絕不寬貸。

    彰化縣和美鎮垃圾清運方式多元，以沿線收運為主。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮垃圾清運方式多元，以沿線收運為主。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮嘉寶里的晨間垃圾清運場地，由里長去商借私人土地，清潔隊強調「垃圾不落地」，民眾不能把垃圾丟在地上就跑。（和美清潔隊提供）

    彰化縣和美鎮嘉寶里的晨間垃圾清運場地，由里長去商借私人土地，清潔隊強調「垃圾不落地」，民眾不能把垃圾丟在地上就跑。（和美清潔隊提供）

    彰化縣和美鎮嘉寶里的晨間垃圾清運場地，由里長去商借私人土地，清潔隊強調「垃圾不落地」，民眾不能把垃圾丟在地上就跑。（和美清潔隊提供）

    彰化縣和美鎮嘉寶里的晨間垃圾清運場地，由里長去商借私人土地，清潔隊強調「垃圾不落地」，民眾不能把垃圾丟在地上就跑。（和美清潔隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播