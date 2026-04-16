泰國蝦肥大如手臂 屏東潮州「賽神蝦」開跑

潮州賽神蝦。（鎮公所提供）

屏東潮州鎮公所每年五月推廣地方特產的「賽神蝦」活動，目前已熱鬧開跑，潮州鎮公所已開放泰國蝦養殖戶報名，截止日期為5月8日下午5點半，歡迎全國養殖業者前來報名。

潮州鎮推動鎮內特產泰國蝦多年，如今儼然已成為泰國蝦第一品牌，為讓特產能有更多人認識，潮州鎮公所舉辦的「賽神蝦」常可見大如成人手臂的泰國蝦，大小是令人咋舌，也成為吸睛焦點。

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潮州鎮公所今年再度廣發英雄帖，邀請全國養殖戶前來參加，自即日起至5月8日下午5點半，參賽者持身分證至潮州鎮公所農業課填寫報名表，或將報名表及身分證正反面影本郵寄至潮州鎮公所農業課報名。

潮州鎮公所指出，今年賽事地點在潮州鐵道園區，共分公蝦組、母蝦組及混合組（公蝦+母蝦），第一名獎金10000元+獎盃、第二名獎金9000元+獎盃、第三名獎金8000元+獎盃、第四名獎金7000元+獎盃、第五名獎金6000元+獎盃；破紀錄獎公蝦組、母蝦組及混合組各10名，每名獎金3000元，以歷年賽神蝦比賽中公蝦組、母蝦組及混合組紀錄為主，公蝦歷年最重紀錄356公克、母蝦組歷年最重紀錄256公克、混合組歷年最重紀錄475公克。

今年度賽神蝦。（鎮公所提供）

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