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    首頁 > 生活

    連接大寮及小港這條路 高市府砸4300萬全面翻新

    2026/04/16 10:20 記者葛祐豪／高雄報導
    大寮新厝路全面翻新。（道工處提供）

    大寮新厝路全面翻新。（道工處提供）

    大寮新厝路是大寮及周邊小港、林園區往來幹道，因重型車輛經常經過，造成路面龜裂不平，高市府砸下4300萬全面翻新，已完工通車。

    大寮新厝路為區道高74線路段，東起台25線鳳林二路、西至小港大平路，長約2公里，除銜接大寮、小港、林園等地民生通勤，也因鄰近大發、臨海、林園產業園區，長期承載大量的貨運重型車輛，加上路面坡度及交通頻繁影響，路面龜裂、不平等老化情形日漸加劇。

    高雄市工務局長楊欽富今（16）日表示，道工處獲內政部國土管理署經費補助，總經費約4300萬，選用改質瀝青與低碳再生瀝青混凝土，近期將新厝路全面翻新，改善面積達9萬平方公尺。

    道工處說明表示，此次新厝路全線刨鋪改善，施工前先進行人手孔蓋調查及下地作業，共下地56處。經與國土署及專家討論後，為因應重車行駛輾壓，於道路面層構築時，以更少碳足跡的再生瀝青打底，再覆以高彈性、抗裂性能佳的改質瀝青鋪設表層，路面更平整、行車更安心。

    此外，配合交通局規劃同步調整道路標誌標線，包含調整車道、增繪路面邊線，提供臨時緩衝空間，增進整體交通安全。當地里長表示「很有感、重鋪後非常平順，標線更新清晰明瞭，市容感覺也新穎許多！」

    大寮新厝路改善前。（道工處提供）

    大寮新厝路改善前。（道工處提供）

    大寮新厝路改善後。（道工處提供）

    大寮新厝路改善後。（道工處提供）

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