桃市實體「親子教養支持工作坊」18日免費講座 還有名額可報名

「親子教養支持工作坊」舉辦講座，還有名額可報名。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府婦幼發展局與台灣醫療健康諮商心理學會合辦「親子教養支持工作坊」，邀請諮商心理師牛慕慈擔任講師，於本週六（18日）下午2點半到4點半，在中壢親子館舉辦2場免費講座「3C與孩子專注力」、「分離焦慮與安心分離」，目前還有名額，報名期限到17日中午12點。

講座第1場「3C與孩子專注力」是當天下午2點半到3點半登場，講師將引導家長理解孩子使用3C產品的需求與專注力發展歷程，並針對3C使用對孩子情緒與行為的影響進行討論，希望能讓參與課程的學員都能學習建立健康使用界線與親子互動方式。

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講座第2場「分離焦慮與安心分離」於當天下午3點40分到4點半舉辦，講師將帶領學員理解孩子分離焦慮的情緒來源與發展階段，針對孩子黏人、哭鬧等行為背後的心理需求進行討論，進一步讓學員練習安心分離與支持孩子情緒的教養方法。

講座開放孕期中的媽咪或伴侶、剛生產完幾個月的媽咪或伴侶、育有嬰幼兒的家長或主要照顧者、關心孩子情緒發展與教養議題的家庭、關心幼兒情緒與專注力發展的一般民眾、相關專業人員如保母與職能治療師等，詳洽婦幼局官網並報名參加，2場都報名將優先錄取。

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