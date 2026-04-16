中興國小「小鐵人」昨登場 黃健忠見證畢業生完成3項挑戰

馬公市朝陽社區發展協會主辦、中興國小承辦的「中興小鐵人」活動昨日舉行，第68屆畢業生全數參與。（馬公市公所提供）

馬公市朝陽社區發展協會主辦、中興國小承辦的「中興小鐵人」活動昨（15）日舉行，第68屆畢業生全數參與，依序完成游泳、自行車與路跑3項挑戰，透過實際參與累積體能與經驗，為國小階段留下具體學習歷程。馬公市長黃健忠應邀出席，與教育處長陳晶卉、體育保健科長麻雅芳、朝陽社區發展協會理事長顏明清，以及中興國小家長會長蘇耕德、副會長黃正維到場，為學生加油打氣。

活動先於大城北游泳館進行100公尺游泳項目，續展開10公里自行車與3公里路跑，由校長鄭文健領騎領跑，並結合警方、校方與家長力量進行交通引導與安全維護，沿線設置補給點支援賽程進行。

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市長黃健忠表示，小鐵人活動透過分項設計，引導學生在畢業前完成一項具體挑戰，不僅強化體能基礎，也有助於培養自我管理與節奏掌握能力。他指出，從游泳、自行車到路跑的轉換過程中，學生需學習調整體力、穩定步調，並在壓力中完成任務，這些經驗對未來學習與生活具有實質助益；同時也肯定學校與社區共同投入，讓活動在安全規劃與分工配合下順利推動。

校長鄭文健表示，中興小鐵人活動推動已逾10年，為畢業班重要學習安排之一，強調透過實作歷程培養學生體能、紀律與自我管理能力。活動從規劃到執行，結合課程理念與在地資源，學生在參與過程中不僅完成體能挑戰，也在同儕與師長陪伴下，累積面對困難與持續完成任務的經驗。

腳踏車由中興國小校長鄭文健領騎，帶領學生挑戰自我。（馬公市公所提供）

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