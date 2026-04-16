改善長期占用！基隆3區8處停車要收費 通勤族：車位變好找

基隆暖暖運公園前路邊停車格收費後，白天幾乎沒人停車，占用車輛也不見了。（記者盧賢秀攝）

基隆市暖暖區、安樂區、七堵區部分較偏遠路段路邊停車格，經常被人長期占用，通勤族停車難，市府最近盤點將暖暖東勢街、東碇路等8處停車場納入收費管理，上午9點至下午5點收費，提升停車率。通勤族說，最近回家時車位突然變得比較好找，不用繞3圈找不到地方停車。

市府交通處指出，有些路段未納入收費管理，民眾將舊車停在路邊占用停車格，甚至車子長出青苔或堆滿落葉，還有遊覽車等，許多通勤族下班後找不到停車位，因此盤點路段，從暖暖區東勢街、八堵路、東碇路、碇內街、源遠路152巷，安樂區安樂路二段166巷及七堵區崇信街、自強路等路邊停車格，最近陸續公告納入收費管理。

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民眾說，一開始收費，原本一位難求的路邊停車格，突然變得空空蕩蕩，長青苔、占停車位的車子都不見了，附近通勤族回家停車方便。

交通處停管科長陳得慶表示，這8處路邊停車格收費為1小時20元，收費時段為週一至週五上午9時至下午5時，因此對於通勤族來說，降低影響程度，讓需要停車的民眾有地方停車。

陳得慶表示，若有廢棄車輛占用停車格不繳費，超過10天以上市府就依《道交條例》進行處置，以增加停車格的周轉率。市府也與各區區公所、工務處等單位持續盤點，將陸續解決民眾停車難的問題。

基隆暖暖區碇內國中後方東碇路停車格，納入收費管理。（記者盧賢秀攝）

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