士林官邸金針花盛開 改良培育花型、花色獨特

台北市公園處園藝所同仁在士林官邸培育出不同品系的金針花。（圖由台北市公園處提供）

下個月就是母親節，而在這春夏交替之際，台北市士林官邸正悄悄綻放被視為「母親花」的金針花，遠望宛如優雅的百合或高貴的鳶尾，是園藝所員工長期投入觀察與培育的創新成果，純屬觀賞性，花型碩大，更呈現出多樣且豐富的色彩層次，顛覆以往金針花予人單一色調與樸實的印象，花期預估將到5月。

台北市政府工務局公園路燈工程管理處表示，金針花屬於萱草科萱草屬（Hemerocallis）的多年生草本植物，依栽培環境與品種差異，可區分為「高山種」與「平地種」。這次在士林官邸展示的為平地種，適合種植於平地及海拔400公尺以下地區，具有良好的適應力與觀賞價值。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，這次展出的金針花並非單一來源，而是由園藝所的員工長期投入觀察與培育的成果，透過記錄不同品系金針花在花色、花型及生長特性上的差異，進一步進行人工授粉後，以實生苗成功培育出多樣化的金針花，純屬觀賞性。這些經由改良選育的金針花，不僅展現出橙黃、淡粉甚至雙色漸層等繽紛色彩，也在花瓣形狀與紋理上呈現出豐富變化，展現園藝交種的創新成果。

園藝所主任王淑雅說，金針花具有「一日花」的特性，每朵花僅綻放1天便會凋謝，但花序中蘊含大量花苞，能夠依序綻放，整體花期可持續約20天；而在眾多培育品系中，部分金針花更具備淡雅清新的花香，讓賞花之餘增添嗅覺層次的體驗。

台北市公園處園藝所同仁在士林官邸培育出不同品系的金針花。（圖由台北市公園處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法