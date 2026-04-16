南投焚化爐爭議，農業部長陳駿季憂衝擊手搖飲、石虎。（資料照）

南投縣政府規劃在名間鄉設置垃圾處理再生能源中心，農業部長陳駿季16日出席經委會前再次重申農業部對此秉持合理性、必要性與不可替代性三原則，目前未收到南投縣政府任何農地變更申請，但他也呼籲地方整府要審慎評估設置焚化爐對茶葉產業與野生動物環境的潛在影響。

陳駿季指出，多個民間團體或是相關的團體，對於名間鄉設置焚化爐都持相關的不同的意見。農業部的立場已有多次對外說明，他再次的強調，目前整片土地7.5公頃全部都在特定農業區，依照現在農地變更的相關的辦法，特農區是不能作為其他的用途。

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陳駿季也強調，南投縣的茶葉是台灣最大的栽培面積，其中，名間鄉的茶葉更是民眾日常喝的手搖飲相關的商業茶葉主要來源。焚化爐未來若設在此，有不可預期的風險時，將會造成農業相關的環境汙染。

此外農業部也相當關切，名間鄉是台灣重要的野生動物棲息地，特別像石虎、穿山甲，都是他們活動熱區。陳駿季說明，農業部在推動動物保護，焚化廠的建設有可能危害到野生動物原棲地。

農業部也呼籲南投縣政府，做相關的政策決定時需考量農業、環保，且環境部也特別協助了南投縣政府可以做多元垃圾處理，包括從源頭減量的部分。

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