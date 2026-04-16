新店小花貓墜2公尺深大水桶受困 新北動保救援擬4月開放認養

一隻灰黃白三花貓疑似被大貓追趕，不慎掉落約2公尺深的廢棄圓形大水桶內，被動保處救援。（新北市動保處提供）

新北市新店區安平路日前有熱心民眾通報，一隻灰黃白三花貓疑似被大貓追趕，不慎掉落約2公尺深的廢棄圓形大水桶內，無力自行脫困，市府動物保護防疫處長楊淑方表示，動保處獲報後隨即派員將受困小貓帶回毛寶貝醫療中心進行檢傷醫療，經檢查後發現貓咪僅有輕微脫水現象，經過加強照護、餵食營養品及輸液治療後已恢復健康，目前收容在新店動物之家，待完成絕育手術後預計於4月初開放民眾認養。

到場救援的動保員指出，現場發現小三花貓窩在廢棄大水桶的底部，水桶約有2公尺高，所幸沒有積水，透過以救援繩索垂吊捕貓籠進行安全誘捕等方式救援。醫療中心動保員說，小三花貓經過打針及吃藥後，已恢復健康，而且親人、可摸摸抱抱，預計4月初開放認養。

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動保處獸醫師說，貓咪天生喜歡待在高處及探索洞穴，小貓應該是在大水桶頂端休息，突然有來自地面其他大貓的威脅出現，為了避免威脅才鑽入或掉落大水桶，沒想到受困其中，在加強照護、餵食營養品及輸液治療後，小貓精神、食慾及身體機能已恢復正常。

動保處補充，民眾如遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話（02-29596353）報案，動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護。

一隻灰黃白三花貓疑似被大貓追趕，不慎掉落約2公尺深的廢棄圓形大水桶內，被動保處救援。（新北市動保處提供）

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