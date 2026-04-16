農糧署推動嘉義稻米產銷契作集團區 農民每公頃收入增逾萬元

農糧署推動嘉義地區成立稻米產銷契作集團產區，穩定農民收入。（圖由農糧署南區分署提供）

農糧署近年推動成立稻米產銷契作集團產區，嘉義地區就有11處，至今年面積預計達2000公頃；透過農民參與契作生產，與農會、碾米廠建立長期合作的契作關係與供銷體系，讓農民用較好的糧價銷售稻穀，依去年的1期稻作價格，稉種稻穀平均產量每公頃約7854公斤，依市場收購價乾穀每公斤約23.85元，契作集團產區水稻收購價格為乾穀每公斤約25.45元，農民每公頃可增加收益約1萬2566元。

農糧署南區分署表示，政府提供營運主體契作獎勵金每期作每公頃9000元，契作優質品種的契作獎勵金每期作每公頃9800元，再加碼3200元獎勵農民；生產資材方面，獎勵每期作每公頃3000元至5000元，2027年前再加碼公糧轉契作獎勵金每公頃1萬元，最多可連續領2年。

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農糧署南區分署表示，嘉義地區稻米產銷契作集團產區規模逐年成長，農民可在插秧前就掌握契作價格與需求規格，降低市場價格波動帶來的不確定性，讓經營更穩定也提升種植意願；營運主體從2011年1家到去年增加至8家，今年進一步擴展到11家，預估今年面積可達2000公頃。

此外稻米營運業者透過統一品種栽培、生產履歷及多元行銷，打造各具特色米品牌，如契作面積最多的上昇糧食有限公司，去年將契作好米外銷日本近1400公噸；太保市農會經營有機稻米近30年，透過有機驗證與生產履歷提升消費者信任，是嘉義地區代表性有機稻米品牌。

透過輔導農民、碾米廠及農會的契作合作，穩定農民收益、提升稻米品質與附加價值。（圖由農糧署南區分署提供）

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