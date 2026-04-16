「大麻除罪化」遊行4/18登場 北市中正區多路段交通管制

「大麻除罪化」遊行4月18日登場，屆時北市中正區多路段將有交通管制。（記者劉慶侯翻攝）

台北市中正區濟南路一段、中山南路、公園路等路段將於44月18日（星期六）8時至22時，申准舉辦「大麻除罪化」集會遊行活動。屆時警方將執行交通管制。

北市警中正一分局表示，此次集會地點及遊行路線為：

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一、集會地點：月18日8時起，濟南路一段（中山南路至鎮江街）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至當日20時活動撤場結束，始開放車輛通行。

二、遊行路線（16時20分出發）為：濟南路一段→（左轉）中山南路西側慢車道→景福門圓環西側外環道→中山南路、貴陽街口北側行人穿越道→（右轉）中山南路東側人行道→自由廣場→（迴轉）中山南路東側慢車道→（直行）景福門圓環→（左轉）凱達格蘭大道→（右轉）公園路→（右轉）青島西路→（右轉）中山南路西側慢車道→（左轉）濟南路一段（遊行後解散）。

警方表示，集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168或上官網查詢或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

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