去年新加坡賣超過1000噸！「彰化優鮮」今年2度參展主打加工食品

縣府整合10家在地優質業者，打造「彰化優鮮館」，以整體品牌拚外銷，搶東南亞市場。（縣府提供）

不只賣生鮮！彰化縣政府將於4月21日至24日率團前進新加坡國際食品展，今年集結10家在地業者設立「彰化優鮮館」，主打農產加工與米食產品，盼搶攻東南亞市場。這是彰化第二次參展，規模與產品結構均較去年成長。

去年首度參展4家業者主推生鮮農產品，就創下1000多公噸外銷成果；今年參展家數增至10家，產品則轉向加工食品為主，包含滴雞精、米粉、米食、果乾等，保存期限長、不需冷鏈，更有利外銷市場。

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這次參展業者包括易德國際生技、新吉發米粉、明奇食品、三光米等8家廠商，並納入花壇鄉農會，以及首次參展的芬園鄉農會，產品橫跨農產加工、米食製品與多元特色食品，展現在地農業轉型能量。

農業處長郭至善指出，過去業者多鎖定日本及歐美市場，但近年東南亞經濟成長快速，新加坡兼具華人市場與區域樞紐的優勢，是台灣食品拓展海外的重要門戶。相較生鮮產品，加工食品運輸彈性高、風險低，更有助於穩定接單，縣府將持續以「彰化優鮮」品牌整合行銷，提升整體競爭力與國際能見度。

農業處長郭至善（中）期盼將「彰化優鮮」產品推廣到東南亞區域，獲得更多國際訂單，逐步開發藍海市場。（縣府提供）

「彰化優鮮」產品涵蓋農產加工、米食製品及多元特色食品，展現彰化在地農產品轉型能量。（縣府提供）

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