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    首頁 > 生活

    嘉縣推動畜牧場污染防治升級 最高補助業者10萬元

    2026/04/16 08:58 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣政府推動畜牧場污染防治設備提升計畫。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府推動畜牧場污染防治設備提升計畫。（圖由嘉義縣政府提供）

    為改善畜牧場環境品質，降低異味與粉塵對周邊居民的影響，嘉義縣政府今年起分年推動「輔導既有畜牧場污染防治設備提升計畫」，目標至2029年完成400場畜牧場改善，符合資格畜牧業者可提出申請，打造友善環境與永續發展的畜牧產業。

    縣府農業處表示，既有畜牧場應設置相關污染防治設備，包括防止羽毛與粉塵逸散的圍網及噴霧除臭系統等，本次補助計畫針對尚未設置污染防治設備的既有畜牧場，提供設備協助，減輕業者負擔。

    今年度預計輔導100場畜牧場，優先針對民眾陳情熱區辦理，補助內容包含設置噴霧除臭設備（含濾水器、儲存桶、加壓馬達及管線）及防塵圍網等，每場最高補助10萬元，補助比例達50%，協助業者以較低成本完成改善。

    嘉義縣政府說明，透過計畫可降低異味陳情案件，也有助提升畜牧場整體形象與環境，未來將結合財團法人工業技術研究院提供現場輔導及技術建議，協助業者完成改善作業。未配合改善且無申請意願的業者將加強稽查與管理，確保環境品質與法規落實，建議業者把握補助機會，及早申請、及早改善，相關問題可洽詢農業處畜產保育科05-3620123#8336。

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